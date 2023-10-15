معدلات غير مسبوقة لخطة تحويل السيارات للعمل بالغاز × 8 معلومات

MENAFN - Youm7) حقق قطاع البترول من خلال القيام بتنفيذ عددا من المشروعات خلال التسع سنوات الماضية والتي ساهمت بفاعلية فى تحقيق خطة الدولة للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، سواء من خلال إنشاء محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي او إضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى داخل محطات الوقود القائمة، وفيما يلى أهم المعلومات عن مشروع التوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز، وكانت كالتالى:

1-ساهم في تحقيق خطة الانتشار في كافة محافظات الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة ، حيث تم مضاعفة

عدد محطات تموين الغاز حوالى خمس اضعاف خلال تلك الفترة .

2- بلغ عددها خلال عام 2023/2022 نحو 928 محطة مقارنة بنحو 180 محطة عام 2015/2014 .

3-جاري التجهيز لبدء الأعمال لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة في ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية ، لتخدم حائزى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية .

4-وبلغ إجمالي عدد مراكز التحويل حاليا 129 مركزاً .

5- ارتفع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز ليصل إلى

500 ألف سيارة مقارنة بنحو 215 الف سيارة عام 2015/2014 .

6- وارتفع حجم مبيعات الغاز من 270 مليون متر مكعب إلى 3ر1 مليار

متر مكعب ، مما ساهم فى توفير حوالى 830 الف طن بنزين 80 بقيمة 640 مليون دولار .

7-ولاول مرة وتيسيرا على المواطنين ، بدأ قطاع البترول فى تشغيل أول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور.

8-كما تم تشغيل عددا من

المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز وصيانتها كأول مركز من نوعه في مصر والشرق الأوسط .



