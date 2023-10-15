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الانتهاء من استعدادات جنى ألف فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات

10/15/2023 11:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ نهاية الأسبوع الجارى ومطلع الأسبوع المقبل عمليات جنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات على مساحة تبلغ نحو 1000 فدان، حيث انهت الجهات المعنية التجهيزات المتعلقة بالحصاد، سواء الحصاد الآلي أو الحصاد اليدوى، حيث من المتوقع أن تعادل الإنتاجية نفس إنتاجية العام الماضى، أو أقل قليلا وذلك على الرغم من الظروف المناخية الصعبة في مناطق شرق العوينات.

وفق المصادر فإن زراعات القطن قصير التيلة على مساحة تصل لنحو 1000 فدان تحدت كل تلك الظروف ونبتت بشكل جيد جدا، بما يبشر بإنتاجية عالية لا تقل عن إنتاجية الموسم الماضى بما يتراوح من 8 لـ10 قنطار للفدان الواحد، لافتة انه تم
تجهيز الحصادات الالية وتجهيز الأيدي العاملة التي ستشارك في الحصاد المنتظر للمساحة التي تم زراعتها بالتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ووفق خطة الزراعة التى تمولها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عبر شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان، فإن التعامل مع زراعة القطن خلال التجربة تم بطريقة احترافية ومناسبة لنمو النباتات، تحت إشراف الخبير المصرى العالمى الدكتور سعيد عبد التواب، المتخصص في زراعة الأقطان في المناطق الصحراوية، حيث يتم تنفيذ إجراء كافة التوصيات الزراعية اللازمة لزراعة القطن بالاراضى الجديدة ، حيث أن الزراعات بحالة جيدة ومبشرة بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.








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