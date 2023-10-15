الانتهاء من استعدادات جنى ألف فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات

(MENAFN
- Youm7) تبدأ نهاية الأسبوع الجارى ومطلع الأسبوع المقبل عمليات جنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات على مساحة تبلغ نحو 1000 فدان، حيث انهت الجهات المعنية التجهيزات المتعلقة بالحصاد، سواء الحصاد الآلي أو الحصاد اليدوى، حيث من المتوقع أن تعادل الإنتاجية نفس إنتاجية العام الماضى، أو أقل قليلا وذلك على الرغم من الظروف المناخية الصعبة في مناطق شرق العوينات.
وفق المصادر فإن زراعات القطن قصير التيلة على مساحة تصل لنحو 1000 فدان تحدت كل تلك الظروف ونبتت بشكل جيد جدا، بما يبشر بإنتاجية عالية لا تقل عن إنتاجية الموسم الماضى بما يتراوح من 8 لـ10 قنطار للفدان الواحد، لافتة انه تم
تجهيز الحصادات الالية وتجهيز الأيدي العاملة التي ستشارك في الحصاد المنتظر للمساحة التي تم زراعتها بالتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ووفق خطة الزراعة التى تمولها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عبر شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان، فإن التعامل مع زراعة القطن خلال التجربة تم بطريقة احترافية ومناسبة لنمو النباتات، تحت إشراف الخبير المصرى العالمى الدكتور سعيد عبد التواب، المتخصص في زراعة الأقطان في المناطق الصحراوية، حيث يتم تنفيذ إجراء كافة التوصيات الزراعية اللازمة لزراعة القطن بالاراضى الجديدة ، حيث أن الزراعات بحالة جيدة ومبشرة بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.
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