المعنى الحقيقى لعلم الفلسفة فى ندوة بمكتبة مصر الجديدة.. اعرف موعدها

MENAFN - Youm7) تستضيف مكتبة مصر الجديدة ، الصالون الثقافى الشهرى "الرواق الفلسفى"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان التاريخ فلسفيًا بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، وينطلق في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، بمقر المكتبة في 42 شارع العروبة.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة: إن الهدف الرئيسى من الصالون ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفى والمقصود من المعنى الحقيقى لعلم الفلسفة، والذى يقدمها عماد العادلى بصفة شهرية بالمكتبة .

يدور الحوار فى صالون الشهر الجارى حول بعض الاعتقادات التى

تدوم وبعض المفاهيم التى تتجذر، لا لشيء إلا لحفاظ العقل الجمعى عليها لمدة طويلة، فتصير راسخة كالجبال فى عقول الناس، ولا تقبل الشك أو حتى البحث فيها أو حولها"، إذ تتضمن المحاور كيف تنظر الفلسفة للتاريخ؟، ماهي الجينالوجيا وما أهميتها فى دراسة التاريخ؟ تأسيس نيتشه لنظرة مختلفة وجديدة كليًا للتاريخ، كيف رأى تيار ما بعد الحداثة التاريخ؟، ميشيل فوكو وحفرياته المعرفية.

وتهدف ندوات الرواق الفلسفى الى تعريف القارئ بالتيارات والافكار الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة الطويل من خلال محاورات ومناقشات ويديرها عماد العادلي.