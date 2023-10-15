أكتوبر بعد 50 عامًا رسائل إلى المستقبل.. ندوة فى المجلس الأعلى للثقافة

(MENAFN
- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة "أكتوبر بعد 50 عامًا.. رسائل إلى المستقبل"، وذلك اليوم، فى تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، ويديرها المهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لنُظُم المعلومات والتحول الرقمى.
كما يشارك بالندوة
اللواء طيار دكتور هشام الحلبي الخبير العسكرى مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، والدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة مصر
تأتى الندوة ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية امتداد شهر أكتوبر، حيث يقيم المجلس سلسلة من الندوات الثقافية بالإضافة إلى سلسلة محاضرات أونلاين، كما يصدر المجلس عدد من الإصدارات بهذه المناسبة بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء.
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