أكتوبر بعد 50 عامًا رسائل إلى المستقبل.. ندوة فى المجلس الأعلى للثقافة

MENAFN - Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة "أكتوبر بعد 50 عامًا.. رسائل إلى المستقبل"، وذلك اليوم، فى تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، ويديرها المهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لنُظُم المعلومات والتحول الرقمى.

كما يشارك بالندوة

اللواء طيار دكتور هشام الحلبي الخبير العسكرى مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، والدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة مصر

تأتى الندوة ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية امتداد شهر أكتوبر، حيث يقيم المجلس سلسلة من الندوات الثقافية بالإضافة إلى سلسلة محاضرات أونلاين، كما يصدر المجلس عدد من الإصدارات بهذه المناسبة بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء.