رسالة ماجستير عن التأليف الجماعى فى المسرح المصرى المعاصر بجامعة عين شمس

(MENAFN
- Youm7) تشهد كلية الآداب، فى جامعة عين شمس، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "دور المؤلف المسرحى فى المسرح المصرى المعاصر : دراسة فى التأليف الجماعى من 1990 إلى 2016"، للباحث أحمد حشمت حميلى، وذلك غدًا الثلاثاء، 17 أكتوبر، فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا فى قاعة المؤتمرات.
ويتناول أحمد حشمت حميلي، الباحث فى قسم الدراما والنقد المسرحى جامعة عين شمس فى رسالته "دور المؤلف المسرحى فى المسرح المصرى المعاصر: دراسة فى التأليف الجماعى من 1990 إلى 2016"، عن اللغة الجديدة فى كتابة النص المسرحى والتى تعد مدخلاً لمعرفتنا بتركيبة إبداعية مسرحية جديدة لها شكلها الخاص وخصائصها التى تميزها عن ما هو تقليدي.
ويشرف على الدراسة البحثية كل من: الدكتور مصطفى رياض محمود رياض، أستاذ الدراما المتفرغ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الأداب جامعة عين شمس "مشرفاً رئيساً"، والدكتور محمد سمير الخطيب، مُدرس بقسم الدراما والنقد المسرحى بكلية الآداب جامعة عين شمس "مشرفاً مشاركاً".
بينما تتشكل لجنة المناقشة من أساتذة الدراما الأكاديمين المتخصصين فى مجال الدراما داخل أروقة الجامعات العالمية، الدكتورة هدى يوسف وصفى يوسف، أستاذ متفرغ ورئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الأداب جامعة عين شمس "رئيساً"، الدكتور مصطفى رياض محمود رياض أستاذ الدراما المتفرغ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الأداب جامعة عين شمس "مشرفاً"، الدكتورة أريج عبد الحميد إبراهيم محمد، أستاذ الدراما ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة حلوان "عضواً".
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