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رسالة ماجستير عن التأليف الجماعى فى المسرح المصرى المعاصر بجامعة عين شمس

10/15/2023 11:26:20 PM
(MENAFN- Youm7) تشهد كلية الآداب، فى جامعة عين شمس، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "دور المؤلف المسرحى فى المسرح المصرى المعاصر : دراسة فى التأليف الجماعى من 1990 إلى 2016"، للباحث أحمد حشمت حميلى، وذلك غدًا الثلاثاء، 17 أكتوبر، فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا فى قاعة المؤتمرات.

ويتناول أحمد حشمت حميلي، الباحث فى قسم الدراما والنقد المسرحى جامعة عين شمس فى رسالته "دور المؤلف المسرحى فى المسرح المصرى المعاصر: دراسة فى التأليف الجماعى من 1990 إلى 2016"، عن اللغة الجديدة فى كتابة النص المسرحى والتى تعد مدخلاً لمعرفتنا بتركيبة إبداعية مسرحية جديدة لها شكلها الخاص وخصائصها التى تميزها عن ما هو تقليدي.

ويشرف على الدراسة البحثية كل من: الدكتور مصطفى رياض محمود رياض، أستاذ الدراما المتفرغ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الأداب جامعة عين شمس "مشرفاً رئيساً"، والدكتور محمد سمير الخطيب، مُدرس بقسم الدراما والنقد المسرحى بكلية الآداب جامعة عين شمس "مشرفاً مشاركاً".

بينما تتشكل لجنة المناقشة من أساتذة الدراما الأكاديمين المتخصصين فى مجال الدراما داخل أروقة الجامعات العالمية، الدكتورة هدى يوسف وصفى يوسف، أستاذ متفرغ ورئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الأداب جامعة عين شمس "رئيساً"، الدكتور مصطفى رياض محمود رياض أستاذ الدراما المتفرغ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الأداب جامعة عين شمس "مشرفاً"، الدكتورة أريج عبد الحميد إبراهيم محمد، أستاذ الدراما ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة حلوان "عضواً".







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