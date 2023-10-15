أعمال التشكيلى سمير فؤاد فى معرض اسكيتش بمتحف محمود خليل وحرمه.. صور

MENAFN - Youm7) شارك الفنان سمير فؤاد، فى معرض "اسكيتش فى دورته الأولى، بقاعة أفق، للفنون، بمتحف محمود خليل وحرمه بالدقى، بعدد من اللوحات.

وعن طبيعة مشاركة الفنان التشكيلى سمير فؤاد فى المعرض قال: إن الاسكتش "العجالة" هو محاولة اقتناص للحظة فكرة كانت أو صورة ذهنية أو ترجمة بصرية أو واقع ثابت أو متحرك.





اسكيتش سمير فؤاد





اسكيتش سمير فؤاد





اسكيتش سمير فؤاد





قدم الفنان سمير فؤاد، العديد من المعارض الخاصة، التى منها معرض بمكتبة ستفندج إنجلترا 1971، ومعرض نادى هليوبوليس ـ مصر الجديدة 1978، ومعرض ألوان مائية بقاعة الهناجر الأوبرا ـ القاهرة 1997م، ومعرض ألوان زيتية بقاعة الهناجر ـ الأوبرا 1999م، ومعرض بقاعة بيكاسو 2002م، ومعرض بعنوان "شهرزاد ترقص" بقاعة الهناجر 2004م، ومعرض بعنوان "إيقاع الزمن" فى 2006م، معرض بعنوان "ألوان مائية" فى 2007م، ومعرض بعنوان "هروب اللحظة" فى فبراير 2009م، ومعرض بعنوان "لحم" فى نوفمبر 2010م، ومعرض بعنوان "من الوطن للجنة" فى يناير 2012 .





كما قدم معرض "حنين" فى أبريل 2013 ، معرض مقامات مايو 2014، ومعرض "تداعيات" مارس 2016 ، ومعرض "النداهه" فى فبراير 2017 ، ومعرض بقاعة أفق بمتحف محمد محمود خليل وحرمه يناير 2018 ، ومعرض "طعم الزمن" فى ديسمبر 2018.