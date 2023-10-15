أبل تطرح كابل USB-A - USB-C لأول مرة بعد إطلاق Iphone 15

(MENAFN
- Youm7) يعد iPhone 15 هو أول هاتف يتم شحنه بمنفذ
USB-C
من شركة أبل، لكنه ليس أول منتج من أبل يستخدم المنفذ، فمن أجهزة MacBooks وiPad إلى جهاز التحكم عن بعد لـApple TV، توجد منافذ USB-C على العديد من الأجهزة، ومع ذلك، الآن فقط بعد إطلاق iPhone 15 أضافت Apple كابل USB-A إلى USB-C إلى متجرها، وفقاً لموقع 9to5mac.
طرحت Apple هذا الشهر كابل Belkin BOOST↑Charge Pro Flex USB-A إلى USB-C (1 متر) إلى متجرها عبر الإنترنت، إنه كبل أبيض مضفر مع لمسات ذهبية ونظام إدارة الكابلات المغناطيسية المرفق والذي يُباع بسعر 19.95 دولارًا.
من المفترض أن هذا يعني أن كابل USB-A إلى USB-C سيعمل مع CarPlay ربما يكون هذا هو السبب الأكثر شيوعًا وراء قيام مالكي iPhone 15 بالتسوق لشراء كابل USB-A إلى USB-C في حين أن USB-C أصبح شائعًا في السيارات الأحدث، فإن USB-A هو خيار اتصال CarPlay الوحيد للعديد من السيارات.
قبل بيع كابل
Belkin، كان الحل الوحيد الذي باعته
Appleهو محول Lightning إلى USB-C بقيمة 29 دولارًا.
هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها شركة Apple كابل
USB-A
إلى
USB-C.
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