أبل تطرح كابل USB-A - USB-C لأول مرة بعد إطلاق Iphone 15

MENAFN - Youm7) يعد iPhone 15 هو أول هاتف يتم شحنه بمنفذUSB-Cمن شركة أبل، لكنه ليس أول منتج من أبل يستخدم المنفذ، فمن أجهزة MacBooks وiPad إلى جهاز التحكم عن بعد لـApple TV، توجد منافذ USB-C على العديد من الأجهزة، ومع ذلك، الآن فقط بعد إطلاق iPhone 15 أضافت Apple كابل USB-A إلى USB-C إلى متجرها، وفقاً لموقع 9to5mac.

طرحت Apple هذا الشهر كابل Belkin BOOST↑Charge Pro Flex USB-A إلى USB-C (1 متر) إلى متجرها عبر الإنترنت، إنه كبل أبيض مضفر مع لمسات ذهبية ونظام إدارة الكابلات المغناطيسية المرفق والذي يُباع بسعر 19.95 دولارًا.

من المفترض أن هذا يعني أن كابل USB-A إلى USB-C سيعمل مع CarPlay ربما يكون هذا هو السبب الأكثر شيوعًا وراء قيام مالكي iPhone 15 بالتسوق لشراء كابل USB-A إلى USB-C في حين أن USB-C أصبح شائعًا في السيارات الأحدث، فإن USB-A هو خيار اتصال CarPlay الوحيد للعديد من السيارات.

قبل بيع كابل

Belkin، كان الحل الوحيد الذي باعته

Appleهو محول Lightning إلى USB-C بقيمة 29 دولارًا.

هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها شركة Apple كابل

USB-A

إلى

USB-C.