Monday, 16 October 2023 07:21 GMT

أبل تطرح كابل USB-A - USB-C لأول مرة بعد إطلاق Iphone 15

10/15/2023 11:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) يعد iPhone 15 هو أول هاتف يتم شحنه بمنفذ
USB-C
من شركة أبل، لكنه ليس أول منتج من أبل يستخدم المنفذ، فمن أجهزة MacBooks وiPad إلى جهاز التحكم عن بعد لـApple TV، توجد منافذ USB-C على العديد من الأجهزة، ومع ذلك، الآن فقط بعد إطلاق iPhone 15 أضافت Apple كابل USB-A إلى USB-C إلى متجرها، وفقاً لموقع 9to5mac.

طرحت Apple هذا الشهر كابل Belkin BOOST↑Charge Pro Flex USB-A إلى USB-C (1 متر) إلى متجرها عبر الإنترنت، إنه كبل أبيض مضفر مع لمسات ذهبية ونظام إدارة الكابلات المغناطيسية المرفق والذي يُباع بسعر 19.95 دولارًا.

من المفترض أن هذا يعني أن كابل USB-A إلى USB-C سيعمل مع CarPlay ربما يكون هذا هو السبب الأكثر شيوعًا وراء قيام مالكي iPhone 15 بالتسوق لشراء كابل USB-A إلى USB-C في حين أن USB-C أصبح شائعًا في السيارات الأحدث، فإن USB-A هو خيار اتصال CarPlay الوحيد للعديد من السيارات.

قبل بيع كابل
Belkin، كان الحل الوحيد الذي باعته
Appleهو محول Lightning إلى USB-C بقيمة 29 دولارًا.

هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها شركة Apple كابل
USB-A
إلى
USB-C.







MENAFN15102023000132011024ID1107244173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث