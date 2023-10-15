Ios 17 وmacos Sonoma يمكنهما إنشاء كلمات مرور تلقائية لحسابات أبل

MENAFN - Youm7) طرحت أبل بالفعل تحديثات iOS 17 وmacOS Sonoma لأجهزة أيفون وماك، حيث يأتي نظاما التشغيل الجديدان مزودان بدعم مفتاح المرور passkeyالجديد الذي يهدف إلى إزالة كلمات المرور تمامًا، وقد بدأت شركة أبل بالفعل في تقديم خيار للمستخدمين لتسجيل الدخول باستخدام مفاتيح المرور لتطبيقاتها وخدماتها.وأفاد موقع 9to5Mac أن شركة آبل ستقوم الآن تلقائيًا بتعيين مفتاح مرور لمعرف آبل والذي يمكن استخدامه لتسجيل الدخول إلى iCloud ومواقع وخدمات آبل الأخرى بدلاً من FaceID أو TouchID،مع ملاحظة أن الميزة متاحة عبر جميع منصات آبل التي تعمل بأحدث إصدارات أنظمة التشغيل مثل iOS 17 وiPadOS 17 وmacOS Sonoma. Passkeys متاحة الآن

وفقًا للتقرير، أصبحت مفاتيح المرور متاحة الآن لمستخدمي آبل طالما أنهم يستخدمون نظام التشغيل iOS 17 على أجهزة iPhone الخاصة بهم، وللقيام بذلك، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى أي صفحة تسجيل دخول في آبل مثل، والضغط على زر تسجيل الدخول والتحقق من خيار تسجيل الدخول باستخدام iPhone بعد إدخال معرف آبل. عنوان البريد الإلكتروني.

نفس الشيء متاح لمتصفح Safari على نظام Mac

والشيء الجيد هو أن مفاتيح المرور لا تقتصر على خدمات آبل فقط، حيث يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار استخدامه لخدمات أخرى أيضًا، لهذا، يُطلب من المستخدمين تحديد خيار تسجيل الدخول باستخدام iPhone، وسيظهر رمز الاستجابة السريعة، وسيؤدي مسح ذلك باستخدام جهاز iPhone إلى استدعاء FaceID أو Touch ID لمصادقة عملية تسجيل الدخول.

مفاتيح المرور ليست فكرة جديدة تمامًا، فمنذ عدة سنوات، يستخدم الأشخاص مفاتيح الأمان للحفاظ على حماية حساباتهم وبياناتهم، ويبدو أن مفتاح المرور عبارة عن امتداد يعتمد على الجهاز ويستخدم لمصادقة حساب أو خدمة.كما قامت Google مؤخرًا بجعل مفتاح المرور هو الوضع الأساسي لتسجيل الدخول لحسابها وجميع خدماتها.