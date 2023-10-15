Monday, 16 October 2023 07:20 GMT

لسه بتستخدمها.. أبل تحيل ساعتها من الجيل الأول لفئة الأجهزة القديمة

10/15/2023 11:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) أضافت شركة آبل رسميًا ساعتها الذكية
Watch Series 1 إلى قائمة منتجاتها القديمة، حيث قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتحديث قائمة المنتجات القديمة والمتقادمة على موقعها على الإنترنت، وتؤكد القائمة الموجودة على الصفحة أن جميع طرازات الجيل الأول من Apple Watch أصبحت الآن قديمة. ما هي منتجات أبل القديمة؟

وتوضح شركة آبل أن“المنتجات تعتبر قديمة عندما توقفت شركة آبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 7 سنوات”، وبمعنى آخر، لن تحصل على أي تحديثات، وبالإضافة إلى ذلك لن تقوم أبل بإصلاحها أو صيانتها على الإطلاق.

وفي الواقع، حتى مقدمي الخدمات لا يمكنهم طلب قطع غيار للمنتجات القديمة، وبعد ظهور Apple Watch Series 4 لأول مرة في سبتمبر 2018، أوقفت Apple إنتاج السلسلة 1.
للتذكير، أطلقت شركة Apple الساعة الذكية Watch Series 1 في عام 2016، وكانت الساعة الذكية مزودة بمعالج ثنائي النواة، كما يأتي الجهاز القابل للارتداء مزودًا بمستشعر لمعدل ضربات القلب وشاشة Retina تعمل باللمس.
وفي الآونة الأخيرة، صنفت شركة أبل جميع نماذج الجيل الأول من ساعة أبل، بما في ذلك الإصدار المتميز من الذهب الخالص بقيمة 17000 دولار، على أنها "قديمة"، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع MacRumors، حدثت هذه الخطوة في 30 سبتمبر، وشملت جميع طرازات Apple Watch من الجيل الأول التي تم طرحها في عام 2015.
يعتبر الغلاف المصنوع من الذهب عيار 18 قيراطًا، والذي كان سعره في السابق بعلاوة قدرها 17000 دولار في الولايات المتحدة، قديمًا الآن، وأثناء إصدارها، زينت هذه النسخة الفاخرة معاصم المشاهير المؤثرين، وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك سوار ذهبي ظل حصريًا ولم يتم إتاحته للجمهور مطلقًا.

كان هذا الدخول في عالم الرفاهية بمثابة المشروع الأولي لشركة Apple في التنافس مع سوق الساعات الراقية، ومع ذلك، تم إيقاف الطراز المصنوع من الذهب الخالص بعد عام واحد فقط، مما أفسح المجال لإصدارات من السيراميك والتيتانيوم بأسعار معقولة نسبيًا.





MENAFN15102023000132011024ID1107244171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث