لسه بتستخدمها.. أبل تحيل ساعتها من الجيل الأول لفئة الأجهزة القديمة

MENAFN - Youm7) أضافت شركة آبل رسميًا ساعتها الذكيةWatch Series 1 إلى قائمة منتجاتها القديمة، حيث قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتحديث قائمة المنتجات القديمة والمتقادمة على موقعها على الإنترنت، وتؤكد القائمة الموجودة على الصفحة أن جميع طرازات الجيل الأول من Apple Watch أصبحت الآن قديمة. ما هي منتجات أبل القديمة؟

وتوضح شركة آبل أن“المنتجات تعتبر قديمة عندما توقفت شركة آبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 7 سنوات”، وبمعنى آخر، لن تحصل على أي تحديثات، وبالإضافة إلى ذلك لن تقوم أبل بإصلاحها أو صيانتها على الإطلاق.

وفي الواقع، حتى مقدمي الخدمات لا يمكنهم طلب قطع غيار للمنتجات القديمة، وبعد ظهور Apple Watch Series 4 لأول مرة في سبتمبر 2018، أوقفت Apple إنتاج السلسلة 1.للتذكير، أطلقت شركة Apple الساعة الذكية Watch Series 1 في عام 2016، وكانت الساعة الذكية مزودة بمعالج ثنائي النواة، كما يأتي الجهاز القابل للارتداء مزودًا بمستشعر لمعدل ضربات القلب وشاشة Retina تعمل باللمس.وفي الآونة الأخيرة، صنفت شركة أبل جميع نماذج الجيل الأول من ساعة أبل، بما في ذلك الإصدار المتميز من الذهب الخالص بقيمة 17000 دولار، على أنها "قديمة"، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع MacRumors، حدثت هذه الخطوة في 30 سبتمبر، وشملت جميع طرازات Apple Watch من الجيل الأول التي تم طرحها في عام 2015.يعتبر الغلاف المصنوع من الذهب عيار 18 قيراطًا، والذي كان سعره في السابق بعلاوة قدرها 17000 دولار في الولايات المتحدة، قديمًا الآن، وأثناء إصدارها، زينت هذه النسخة الفاخرة معاصم المشاهير المؤثرين، وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك سوار ذهبي ظل حصريًا ولم يتم إتاحته للجمهور مطلقًا.كان هذا الدخول في عالم الرفاهية بمثابة المشروع الأولي لشركة Apple في التنافس مع سوق الساعات الراقية، ومع ذلك، تم إيقاف الطراز المصنوع من الذهب الخالص بعد عام واحد فقط، مما أفسح المجال لإصدارات من السيراميك والتيتانيوم بأسعار معقولة نسبيًا.