طرح جهاز Imac بشرائح M2 وM2 Pro قريبًا.. وفقًا لأحدث الشائعات

MENAFN - Youm7) من المحتمل أن يكون الجيل التالي من iMac مقاس 24 بوصة متاحًا مع خيارات معالجM2 وM2 Pro، ومنافذ Thunderbolt 4، ودعم Wi-Fi 6E، ودعم Bluetooth 5.3، وفقًا لتقرير اليوم من مدونة Mac Otakara اليابانية.

ادعى مارك جورمان من بلومبرج مرارًا وتكرارًا أن جهاز iMac القادم مقاس 24 بوصة سيكون مزودًا بشريحة M3، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت المعلومات الواردة اليوم دقيقة، ومن المحتمل أن تكون خطط شركة آبل قد تغيرت، لكن لم تشر أي مصادر أخرى إلى أنه سيتم تحديث iMac بشرائح M2 وM2 Pro حتى الآن، وفقاً لموقع macrumors.

يشير Mac Otakara إلى أن بعض تكوينات iMac مقاس 24 بوصة المخصصة تواجه تأخيرات في الشحن لمدة تصل إلى شهر واحد في متجر Apple عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، ولكن هذا هو الحال منذ فترة حتى الآن، وليس هناك ما يضمن أن تحديث iMac وشيك .

وفي الشهر الماضي، قال محلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo إنه من غير المرجح أن تطلق شركة Apple أي أجهزة MacBooks جديدة مزودة بشريحة M3 هذا العام، ولكن لم يتم استبعاد جهاز iMac جديد هذا العام، من غير المتوقع أن تعقد شركة Apple حدثًا في شهر أكتوبر المقبل، لذلك إذا كان هناك جهاز iMac جديد هذا الشهر، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عنه في بيان صحفي على موقع Apple الإلكتروني.

بشكل عام، تظل الشائعات حول الشريحة التي سيحتوي عليها جهاز iMac الجديد ومتى سيتم إصدار الكمبيوتر في حالة تغير مستمر، الشيء الوحيد المؤكد هو أن شهر أكتوبر مستمر في المضي قدمًا دون أي إعلانات عن منتجات من شركة Apple حتى الآن.

تم إصدار جهاز iMac الحالي مقاس 24 بوصة المزود بشريحة M1 في مايو 2021.