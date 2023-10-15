اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والغرفة تعقد اجتماعها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها (41)، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، كما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.
وخلال أعمال الاجتماع أشار الوزير إلى الدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين، مشدداً بأن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والغرفة تأتي في سياق النهج الذي دأبت عليه الوزارة في التعاون والتنسيق والتشاور مع الغرفة في كافة القضايا المشتركة.
كما أعرب عن دعم الوزارة لكل الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين، مؤكداً استمرار التنسيق مع الغرفة باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص بالمملكة لتحقيق التطلعات فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات التي تصب في صالح تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.
بعدها جرت مناقشة البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع بالإضافة إلى استعراض ومتابعة المواضيع التي تم تنفيذها والتي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة.
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