اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والغرفة تعقد اجتماعها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬اجتماعها‭ (‬41‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬حيث‭ ‬ترأس‭ ‬جانب‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬كما‭ ‬ترأس‭ ‬جانب‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬سمير‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭.‬

وخلال‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشدداً‭ ‬بأن‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والغرفة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬دأبت‭ ‬عليه‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتشاور‭ ‬مع‭ ‬الغرفة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القضايا‭ ‬المشتركة‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬الوزارة‭ ‬لكل‭ ‬الخطوات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الغرفة‭ ‬باعتبارها‭ ‬ممثلة‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالمملكة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقضايا‭ ‬والموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

بعدها‭ ‬جرت‭ ‬مناقشة‭ ‬البنود‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬ومتابعة‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬مطروحة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬للجنة‭. ‬