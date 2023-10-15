((Beyon Connect)) تطلق منصة ((Oneexpress)) للفوترة الإلكترونية في السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة Beyon Connect ، إحدى شركات Beyon ، إطلاق OneExpress ، وهي منصة للفوترة الإلكترونية التي تتسم بأنها سلسة ومأمونة إلى جانب كونها ذات كلفة فعّالة، وتم تصميمها خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة لقطاع الأعمال. في البداية، ستكون الخدمة متاحة في المملكة العربية السعودية، حيث ستتمكّن المؤسسات من تلبية متطلبات هيئة الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية ( ZATCA ) بسهولة وإعداد تفويضات تخليص الفواتير وكذلك تقارير ضريبة القيمة المضافة.
بالتعاون مع B 2 Brouter ، الشركة البارزة عالميًا في سوق المشتريات الإلكترونية، سيتم إطلاق OneExpress وهي عبارة عن منصة للفوترة الإلكترونية تربط المؤسسات بالزبائن والمورّدين بشكل آمن. تتيح هذه المنصة النقل الموحد للمستندات الإلكترونية بين الشركات والزبائن ( B 2 C ) وبين الشركات ( B 2 B ) وكذلك بين الشركات والجهات الحكومية ( B 2 G )، مما يسمح للمستخدمين بإصدار الفواتير وإرسالها وكذلك استلامها ومعالجتها إلكترونيًا.
ومن بين المميزات العديدة، تضمن منصة OneExpress الامتثال للوائح التنظيمية، وتساعد على تسهيل عمليات الدفع، وتقليل التكاليف وذلك من خلال الحد من استخدام الطرق التقليدية كالطباعة وإرسال المستندات عبر البريد وإنشاء المستندات بخط اليد، كما تتسم بكونها تضمن الأمان العالي عند التعامل مع المعلومات السرية التي تتم مشاركتها عبر المنصة. علاوة على ذلك، يدعم
OneExpress التزام المؤسسات بالاستدامة حيث يتم تخزين الفواتير بشكل آمن على السحابة، وبالتالي التقليل من استهلاك الورق.
وعلق كريستيان راسموسن، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect ، على إطلاق OneExpress قائلاً: «يسعدنا جدًا أن نبدأ العمل مع OneExpress في سوق المملكة العربية السعودية، ونتطلع للتوسعة في المنطقة واستقبال زبائن جُدد. مع تطور تشريعات الفوترة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، فإننا نلتزم بتوسيع نطاق وصولنا لضمان حصول الشركات في هذه المناطق على حلول مبتكرة تسهل الامتثال والتميز التشغيلي».
وأضاف قائلًا: «تعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال من الأسواق الكبيرة ذات إمكانية عالية لتبني خدمات الفوترة الإلكترونية، حيث إن عجلة التحول الرقمي تشهد تسارع في المنطقة سواء في القطاع الخاص والعام».
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