((Beyon Connect)) تطلق منصة ((Oneexpress)) للفوترة الإلكترونية في السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬إطلاق‭ ‬ OneExpress ،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬للفوترة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بأنها‭ ‬سلسة‭ ‬ومأمونة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونها‭ ‬ذات‭ ‬كلفة‭ ‬فعّالة،‭ ‬وتم‭ ‬تصميمها‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭. ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ستكون‭ ‬الخدمة‭ ‬متاحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬ستتمكّن‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬هيئة‭ ‬الزكاة‭ ‬والضرائب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ (‬ ZATCA ‭) ‬بسهولة‭ ‬وإعداد‭ ‬تفويضات‭ ‬تخليص‭ ‬الفواتير‭ ‬وكذلك‭ ‬تقارير‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭.‬

بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ B 2 Brouter ،‭ ‬الشركة‭ ‬البارزة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المشتريات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬ OneExpress ‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬منصة‭ ‬للفوترة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تربط‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالزبائن‭ ‬والمورّدين‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭. ‬تتيح‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬النقل‭ ‬الموحد‭ ‬للمستندات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬والزبائن‭ (‬ B 2 C ‭) ‬وبين‭ ‬الشركات‭ (‬ B 2 B ‭) ‬وكذلك‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ (‬ B 2 G ‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بإصدار‭ ‬الفواتير‭ ‬وإرسالها‭ ‬وكذلك‭ ‬استلامها‭ ‬ومعالجتها‭ ‬إلكترونيًا‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المميزات‭ ‬العديدة،‭ ‬تضمن‭ ‬منصة‭ ‬ OneExpress ‭ ‬الامتثال‭ ‬للوائح‭ ‬التنظيمية،‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع،‭ ‬وتقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الطرق‭ ‬التقليدية‭ ‬كالطباعة‭ ‬وإرسال‭ ‬المستندات‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬وإنشاء‭ ‬المستندات‭ ‬بخط‭ ‬اليد،‭ ‬كما‭ ‬تتسم‭ ‬بكونها‭ ‬تضمن‭ ‬الأمان‭ ‬العالي‭ ‬عند‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المعلومات‭ ‬السرية‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬مشاركتها‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يدعم‭

‬ OneExpress التزام‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالاستدامة‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تخزين‭ ‬الفواتير‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬على‭ ‬السحابة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬الورق‭.‬

وعلق‭ ‬كريستيان‭ ‬راسموسن،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ،‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬ OneExpress ‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬جدًا‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬ OneExpress ‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ونتطلع‭ ‬للتوسعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬واستقبال‭ ‬زبائن‭ ‬جُدد‭. ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬تشريعات‭ ‬الفوترة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬فإننا‭ ‬نلتزم‭ ‬بتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬وصولنا‭ ‬لضمان‭ ‬حصول‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تسهل‭ ‬الامتثال‭ ‬والتميز‭ ‬التشغيلي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الكبيرة‭ ‬ذات‭ ‬إمكانية‭ ‬عالية‭ ‬لتبني‭ ‬خدمات‭ ‬الفوترة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬عجلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬تشهد‭ ‬تسارع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والعام‮»‬‭.‬