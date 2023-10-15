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زين البحرين تحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة مع جمعية الصم البحرينية

10/15/2023 11:26:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحتفل‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ (‬ B ‭.‬ S ‭.‬ E ‭.: ‬ ZAINBH ‭) ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للغة‭ ‬الإشارة‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصم‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬لأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬وأطفالهم‭ ‬وأطفال‭ ‬موظفي‭ ‬زين،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الشمولية‭ ‬في‭ ‬زين‭.‬

عملت‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الوحدة‭ ‬والاندماج،‭ ‬وشملت‭ ‬ورشة‭ ‬تعليم‭ ‬أساسيات‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬البحرينية‭ ‬للأطفال‭ ‬بإعداد‭ ‬مترجمة‭ ‬للغة‭ ‬الإشارة‭ ‬وعرض‭ ‬مسرحية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬كزين‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ترجمة‭ ‬للغة‭ ‬الإشارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬للأطفال،‭ ‬لتشجيع‭ ‬التواصل‭ ‬والوعي‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭. ‬وتم‭ ‬دعوة‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬زين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تدريبهم‭ ‬على‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬لضمان‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬والمشاركة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الحضور،‭ ‬تعزيزاً‭ ‬للشمولية‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬وضمان‭ ‬مشاركة‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭.‬

وأعربت‭ ‬فاطمة‭ ‬حيدر‭ ‬مدير‭ ‬الاستدامة‭ ‬والشمولية‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬حماسها‭ ‬لهذا‭ ‬التعاون‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬فخورة‭ ‬جداً‭ ‬بمواصلة‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬والشمول‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬تنشر‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الوعي‭ ‬للأطفال‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬الصم‭ ‬وتعلمهم‭ ‬كيفية‭ ‬التواصل‭ ‬بكفاءة‭ ‬معهم‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الاختلاف‭ ‬في‭ ‬قدراتهم‭. ‬ستواصل‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬تقديم‭ ‬أنشطة‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لدعم‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬للاستدامة‭ ‬المؤسسية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬حسين‭ ‬الغريفي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المبادرة‭ ‬التعاونية‭ ‬مع‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لأعضاء‭ ‬جمعية‭ ‬الصم‭ ‬البحرينية‭ ‬فرصة‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬أعضاء‭ ‬المجتمع‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬ترفيهية‭. ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬نسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات،‭ ‬وخاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬المعرفة‭ ‬والوعي‭ ‬منذ‭ ‬مراحل‭ ‬مبكرة‮»‬‭.‬

تجمع‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬وجمعية‭ ‬الصم‭ ‬البحرينية‭ ‬شراكة‭ ‬بدأت‭ ‬بإطلاق‭ ‬‮«‬نتواصل‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬صحي‭ ‬بالفيديو‭ ‬لقطاع‭ ‬الصم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬تدعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬استراتيجية‭ ‬زين‭ ‬للاستدامة‭ ‬والشمول‭ (‬ S ‭&‬ I ‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬قيم‭ ‬زين‭ ‬ومبادراتها‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

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