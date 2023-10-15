زين البحرين تحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة مع جمعية الصم البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحتفل زين البحرين ( B . S . E .: ZAINBH ) باليوم العالمي للغة الإشارة مع جمعية الصم البحرينية من خلال تنظيم فعالية لأعضاء الجمعية وأطفالهم وأطفال موظفي زين، بهدف تعزيز ثقافة الشمولية في زين.
عملت الفعالية على تعزيز ثقافة الوحدة والاندماج، وشملت ورشة تعليم أساسيات لغة الإشارة البحرينية للأطفال بإعداد مترجمة للغة الإشارة وعرض مسرحية «لا شيء كزين» مع ترجمة للغة الإشارة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال، لتشجيع التواصل والوعي بين جميع المشاركين. وتم دعوة فريق من موظفي زين الذين تم تدريبهم على لغة الإشارة لضمان التواصل الفعال والمشاركة بين جميع الحضور، تعزيزاً للشمولية في الأنشطة وضمان مشاركة الجميع في الفعالية.
وأعربت فاطمة حيدر مدير الاستدامة والشمولية في زين البحرين عن حماسها لهذا التعاون قائلة: «زين البحرين فخورة جداً بمواصلة شراكتها مع جمعية الصم في البحرين، ما يؤكد التزام زين المستمر في تعزيز التنوع والشمول في المجتمع. تنشر هذه المبادرة الوعي للأطفال عن فئة الصم وتعلمهم كيفية التواصل بكفاءة معهم على الرغم من الاختلاف في قدراتهم. ستواصل زين البحرين تقديم أنشطة الشراكة المجتمعية لدعم استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية».
وأضاف حسين الغريفي رئيس جمعية الصم في البحرين قائلاً: «من دواعي سرورنا أن نكون جزءاً من هذا المبادرة التعاونية مع زين البحرين، ما يتيح لأعضاء جمعية الصم البحرينية فرصة التفاعل مع مختلف أعضاء المجتمع بالمشاركة في أنشطة ترفيهية. من المهم أيضاً أن نسلط الضوء على مدى تأثير مثل هذه المبادرات، وخاصة بالنسبة إلى الأطفال، من خلال تعزيز المعرفة والوعي منذ مراحل مبكرة».
تجمع زين البحرين وجمعية الصم البحرينية شراكة بدأت بإطلاق «نتواصل»، وهو أول مركز اتصال صحي بالفيديو لقطاع الصم في المملكة. تدعم مثل هذه المبادرات استراتيجية زين للاستدامة والشمول ( S & I )، التي تهدف إلى ضمان أن قيم زين ومبادراتها متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
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