جواهري يهنئ كافة المهندسين بمناسبة يوم المهندس البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هنأ الدكتور عبدالرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير كافة المهندسين بمناسبة يوم المهندس البحريني قائلا: يطيب لي وأنا أهنئكم بيوم المهندس البحريني، وبعد خبرة تجاوزت الأربعين عاماً من العمل في مجال الصناعة، أود أن أؤكّد على الثقة الكبيرة التي يستحقها المهندس البحريني، ليس فقط لمهنيته ولكن لإمكانياته وشغفه وإصراره على تحقيق طموحاته، مهما علت وارتفعت سقف هذه الطموحات.
وإن كان لي من كلمة بهذه المناسبة فإنني أوجهها للمهندس البحريني الشاب الذي أتمنى أن يثق أولاً بنفسه وقدراته، ويحافظ على شغفه بهذا التخصص الذي اختاره، ويحرص على التعلم المستمر من زملائه البحرينيين والأجانب ليستفيدوا من خبرتاهم في العمل الهندسي.
انني، أرى اليوم تغييراً جذرياً يحدث في الصناعة بجميع مجالاتها في مملكتنا الغالية، الأمر الذي يتطلّب من المهندسين الشباب الحرص على الاستمرارية في تحديث معلوماتهم، واستدامة التدريب والتطوير، والاطلاع على المستجدات لمجاراة هذا التغيير والمشاركة فيه على نطاق واسع.
إنكم اليوم أكثر حظوظاً ممن سبقكم، وهناك العديد من المشاريع التنموية الضخمة بانتظاركم بمملكتنا الغالية، فاجتهدوا لهذه المرحلة التي أصبح فيها الوصول إلى المعلومة أكثر سهولة، والتطوير متاح بالاطلاع والبحث والانضمام للمعاهد التدريبية.
المستقبل بين أيديكم وأنتم عماده، فاحرصوا على استغلال الفرص فإن الثقة قد وُضعت بكم وأنتم بالتأكيد أهلٌ لها.
MENAFN15102023000055011008ID1107244165
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.