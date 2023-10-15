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جواهري يهنئ كافة المهندسين بمناسبة يوم المهندس البحريني

10/15/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هنأ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬كافة‭ ‬المهندسين‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬قائلا‭: ‬يطيب‭ ‬لي‭ ‬وأنا‭ ‬أهنئكم‭ ‬بيوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني،‭ ‬وبعد‭ ‬خبرة‭ ‬تجاوزت‭ ‬الأربعين‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعة،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أؤكّد‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يستحقها‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لمهنيته‭ ‬ولكن‭ ‬لإمكانياته‭ ‬وشغفه‭ ‬وإصراره‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاته،‭ ‬مهما‭ ‬علت‭ ‬وارتفعت‭ ‬سقف‭ ‬هذه‭ ‬الطموحات‭. ‬

وإن‭ ‬كان‭ ‬لي‭ ‬من‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬فإنني‭ ‬أوجهها‭ ‬للمهندس‭ ‬البحريني‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يثق‭ ‬أولاً‭ ‬بنفسه‭ ‬وقدراته،‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬شغفه‭ ‬بهذا‭ ‬التخصص‭ ‬الذي‭ ‬اختاره،‭ ‬ويحرص‭ ‬على‭ ‬التعلم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬زملائه‭ ‬البحرينيين‭ ‬والأجانب‭ ‬ليستفيدوا‭ ‬من‭ ‬خبرتاهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الهندسي‭.‬

انني،‭ ‬أرى‭ ‬اليوم‭ ‬تغييراً‭ ‬جذرياً‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬بجميع‭ ‬مجالاتها‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلّب‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬الشباب‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬معلوماتهم،‭ ‬واستدامة‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬المستجدات‭ ‬لمجاراة‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬والمشاركة‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭.‬

إنكم‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬حظوظاً‭ ‬ممن‭ ‬سبقكم،‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الضخمة‭ ‬بانتظاركم‭ ‬بمملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬فاجتهدوا‭ ‬لهذه‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬أصبح‭ ‬فيها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومة‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة،‭ ‬والتطوير‭ ‬متاح‭ ‬بالاطلاع‭ ‬والبحث‭ ‬والانضمام‭ ‬للمعاهد‭ ‬التدريبية‭.‬

‭ ‬المستقبل‭ ‬بين‭ ‬أيديكم‭ ‬وأنتم‭ ‬عماده،‭ ‬فاحرصوا‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬فإن‭ ‬الثقة‭ ‬قد‭ ‬وُضعت‭ ‬بكم‭ ‬وأنتم‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أهلٌ‭ ‬لها‭.‬

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