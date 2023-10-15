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مكافحة البعوض بجدة

10/15/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة، خلال الربع الثالث من العام الحالي (93.598) ترددًا لرش المبيدات، وذلك ضمن أعمال مكافحة البعوض في المواقع المستهدفة خارج المنازل.
وشملت أعمال المكافحة رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، في نطاق البلدية الفرعية.
كما شملت الأعمال تنفيذ عمليات مكافحة البعوض بداخل الوحدات السكنية، حيث بلغ عدد الزيارات المنزلية خلال الربع الثالث 358.588 زيارة.
وأوضح مدير عام صحة البيئة علي الصحفي، أن عدد البلاغات الواردة سجلت انخفاضًا بنسبة 56% عن الربع الثاني نتيجة لتكثيف الجهود والمكافحة الاستباقية، مشيرًا إلى أن أعمال مكافحة القوارض تمت في 76.960 موقعًا.

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