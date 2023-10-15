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واشنطن تعتزم إقرار حزمة مساعدات جديدة لكييف والقوات الروسية تعزز مواقعها على جبهة القتال مع أوكرانيا

10/15/2023 11:24:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن حزمة المساعدات الجديدة المتوقع تقديمها لإسرائيل وأوكرانيا من الأسلحة ستتجاوز قيمتها ملياري دولار بكثير.
وأضاف سوليفان خلال مقابلة على شبكة (سي.بي.إس) الاخبارية أن الرئيس جو بايدن سيجري محادثات مكثفة مع الكونغرس هذا الأسبوع حول ضرورة الموافقة على هذه الحزمة.
وأدت مساعي الجمهوريين لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي بعد عزل كيفن مكارثي قبل نحو أسبوعين إلى التأخير في اتخاذ إجراء بشأن التشريع.
ويدرس بايدن طلبا لإدراج حزمة مساعدات تشمل إسرائيل وأوكرانيا وربما تايوان في الميزانية لتحسين فرص الموافقة عليه وسط دعوات من بعض الجمهوريين لخفض الأموال عن كييف.
وردا على سؤال عما إذا كان الطلب سيكون ملياري دولار، قال سوليفان «حسنا، الرقم سيكون أعلى بكثير من ذلك ولكن كما قلت سيشمل بالتأكيد العتاد العسكري اللازم للدفاع عن الحرية والسيادة وسلامة الأراضي في أوكرانيا ولمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
من جهة اخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قوات بلاده تعزز مواقعها على كامل جبهة القتال في أوكرانيا بما في ذلك في محيط مدينة أفدييفكا المستهدفة بهجوم واسع النطاق تشنه قوات موسكو منذ أيام سعيا لتطويقها.
واضاف بوتين في تصريحات مصورة نشرها الصحافي في «الكرملين» بافيل زاروبين على وسائل التواصل الاجتماعي «أما بالنسبة للهجوم المضاد، الذي يزعم أنه متوقف، فقد فشل تماما».
وتابع «ما يحدث الآن على طول (خط) التماس يسمى «الدفاع النشط» مضيفا «قواتنا تعمل على تحسين مواقعها في المنطقة بأكملها تقريبا. منطقة كبيرة جدا».
وتأتي تصريحات الرئيس الروسي خصوصا تلك المرتبطة بالوضع في محيط أفدييفكا في وقت أعلن جيشه تحقيق تقدم في المنطقة في ظل تصميمه على السيطرة على هذه البلدة الواقعة على بعد أقل من 15 كلم شمال دونيتسك الخاضعة لسيطرة موسكو ضمن المنطقة التي تحمل الاسم ذاته وأعلن بوتين ضمها قبل أكثر من عام.
وتشكل سيطرة روسيا على أفدييفكا المبنية حول معمل كبير لفحم الكوك انتصارا رمزيا أكثر من كونه استراتيجيا، علما بأن المدينة تمثل معقلا للمقاومة الأوكرانية للهجمات الروسية منذ العام 2014.
من جهته، قلل الجيش الأوكراني في إيجازه اليومي من أهمية جميع التأكيدات الروسية، مشددا على أن جنوده «تصدوا» لهجمات موسكو في منطقة أفدييفكا. وقال «يحاول العدو مرة تلو أخرى خرق دفاعاتنا لكنه يفشل».
ووصف الرئيس الروسي تلميحات غربية تشير إلى أن الولايات المتحدة تعد لحرب متزامنة تخوضها ضد روسيا والصين بأنها «محض هراء» وحذر الغرب من أن أي حرب ضد بلاده ستكون في مستوى مغاير تماما عن الصراع في أوكرانيا. وقال «لا أعتقد أن هذا تفكير سليم يدور في ذهن شخص سوي بالقول إن الولايات المتحدة تعد لخوض حرب مع روسيا.. حسنا كلنا مستعدون لحرب لأننا نتبع المبدأ الأزلي: إذا أردنا السلام نستعد للحرب».
وتابع قائلا وهو يضحك «لكننا نريد السلام... وأيضا محاربة روسيا والصين معا هراء، لا أعتقد أن الأمر جاد. أعتقد فقط أنهم يخيفون بعضهم البعض».
الى ذلك، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المعين من موسكو أن أسطول البحر الأسود الروسي يجري تدريبات بحرية باستخدام قاذفات الصواريخ قبالة سواحل المدينة.
وكتب ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق تيليغرام «كل شيء هادئ في المدينة».
ويشن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، ومقره الرئيسي في سيفاستوبول، العديد من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا.

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