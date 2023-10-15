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قتلى وجرحى في ثاني زلزال يضرب أفغانستان خلال أسبوع

10/15/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضرب زلزال شدته 6.3 درجات مدينة هرات في شمال غرب أفغانستان ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بعد أسبوع على هزة أرضية مدمرة أودت بأكثر من ألف شخص في المنطقة نفسها.
وكان سكان مدينة هرات قد بدأوا بالعودة إلى منازلهم عندما ضرب الزلزال الجديد، بعدما قضوا أياما نائمين في العراء خوفا من الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال الأسبوع الماضي.
وقال صاحب متجر يدعى حميد نظامي «سكان هرات يشعرون بالخوف والذعر.. إنها رحمة من الله بأنه وقع خلال النهار عندما كان السكان مستيقظين».
ووقع زلزال يوم الأحد بعد الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وحدد مركزه على بعد 33 كيلومترا عن مدينة هرات الواقعة في الولاية التي تحمل الاسم نفسه وأعقبته هزات ارتدادية بقوة 5.2 و4.2 درجات، بحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.
وأعقبت الزلزالان عواصف رملية أحدثت أضرارا في الخيام التي لجأ إليها الناجون.
وأعلن مسؤولون أنه تم الإفراج عن أكثر من 528 سجينا في ولايتي هرات وبادغيس لأن السجون تواجه «خطر الانهيار» نتيجة الأضرار التي ألحقتها بها الزلازل.
وقالت سلطة إدارة السجون إن من بين المفرج عنهم أشخاصا أنهوا معظم فترات محكومياتهم.
وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن حوالى 20 ألف شخص تأثروا بسلسلة الكوارث فيما تشكل النساء والأطفال القسم الأكبر من الوفيات.
ويعيش آلاف السكان حاليا حول ركام المنازل حيث قتلت عائلات بأكملها خلال لحظات.
وسيشكل توفير المأوى على نطاق واسع تحديا لسلطات طالبان الأفغانية التي تولت الحكم في اغسطس 2021 وتربطها علاقات متوترة مع منظمات الإغاثة الدولية.
وقال وزير الصحة العامة قلندار عباد «نعرف أنه بإمكانهم العيش في الخيام لمدة شهر، لكن البقاء أكثر من ذلك سيكون صعبا للغاية على الأرجح».

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