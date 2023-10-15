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الرئيس الأذربيجاني يرفع علم بلاده في عاصمة ناغورني قره باغ

10/15/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف علم بلاده في عاصمة ناغورني قره باغ امس، في أول زيارة له للمنطقة الجبلية منذ استعادة باكو السيطرة عليها في هجوم أجبر معظم سكانها الأرمن على المغادرة.
ونشر المكتب الرئاسي صورا ظهر فيها علييف ببزة عسكرية وهو يزور عدة أماكن وبلدات في ناغورني قره باغ، فيما ظهر في صور أخرى راكعا يقبل العلم الأذربيجاني قبل رفعه. وقال المكتب في بيان «رفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف العلم الوطني لجمهورية أذربيجان في مدينة خانكيندي وألقى خطابا». وأطلقت أذربيجان اسم خانكيندي على عاصمة الإقليم، فيما تسميها أرمينيا ستيباناكيرت مذ سيطر عليها الانفصاليون الأرمن في تسعينيات القرن المنصرم.
وزار علييف أيضا بحيرة وقلعة قديمة وجال على عدد من البلدات.
وصادفت رحلة علييف في الذكرى العشرين لتوليه رئاسة أذربيجان عام 2003 خلفا لوالده حيدر علييف. وتعهد طوال فترة حكمه بإعادة ناغورني قره باغ إلى السيطرة الأذربيجانية.
وتزامنت زيارة علييف مع دعوة البابا فرنسيس امس إلى حماية الأديرة والكنائس الأرمينية المسيحية القديمة في ناغورني قره باغ.
وقال البابا فرنسيس بعد عظته في ساحة القديس بطرس في روما «بعيدا عن الوضع الإنساني الخطير للنازحين، أود أن أطالب بحماية الأديرة ودور العبادة في المنطقة».
ودعا السلطات الجديدة في المنطقة «وجميع السكان» إلى احترام أماكن الصلاة «تعبيرا عن الإيمان ودليلا على الأخوة التي تسمح لنا بالعيش معا رغم اختلافاتنا».

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