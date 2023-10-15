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الخرطوم ثكنة عسكرية بعد 6 أشهر من الحرب في السودان وبورتسودان عاصمة بديلة

10/15/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصبحت أنظار السودانيين مركزة على مدينة بورتسودان في شرق البلاد التي باتت بمنزلة «عاصمة بديلة» للخرطوم بعدما تحولت الاخيرة الى ما يشبه ثكنة عسكرية جراء استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ ستة أشهر.
فقد نزح أغلب سكان الخرطوم البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة، ودمرت أحياء بالكامل وتعطلت الخدمات الأساسية والمركزية منذ اندلاع المعارك في 15 ابريل الماضي بين الجيش بقيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وبحسب منظمة «أكليد» المتخصصة في جمع بيانات النزاعات وأحداثها، فإنه بحلول أكتوبر الجاري تم تسجيل «سقوط أكثر من 9000 قتيل» في البلاد منذ بدء الحرب، في حصيلة يرجح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.
كما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار.
ومع الوقت، باتت أنظار السودانيين تتجه إلى مدينة بورتسودان الساحلية في شرق البلاد، خصوصا بعد أن انتقل إليها قادة الجيش وعلى رأسهم البرهان، وحيث المطار الوحيد العامل في ظل تعطل مرافق الخرطوم.
وقال مهندس التخطيط السوداني طارق أحمد لوكالة فرانس برس «تحدث البعض عن عاصمة بديلة حتى قبل اندلاع الحرب بسبب بعض العيوب في الحالية».
وأضاف «أتت الحرب لتظهر مدى احتكار الخرطوم كل شيء، لذلك تعطلت البنوك والشركات ودورة العمل الحكومي».
وقالت المحللة الاقتصادية أميمة خالد إن «أمد الحرب يطول، ولابد من البحث عن مكان تدار منه شؤون المواطنين.. الحياة لا تتوقف».
وأشارت إلى مدينة بورتسودان باعتبارها «المركز التجاري الثاني بعد الخرطوم بحكم موقعها وطبيعتها لذلك يمكن أن تكون عاصمة اقتصادية».
وعزت اختيار المدينة المطلة على البحر الأحمر «لسببين: الأول أنها بعيدة جغرافيا عن مناطق الحرب، والثاني أنها تشكل نافذة للتواصل مع العالم عبر مطارها أو الميناء البحري».
وبعد انتقال قادة الجيش إليها، أصبحت بورتسودان، التي تبعد ألف كيلومتر تقريبا شرق الخرطوم، مستقرا لوزراء حكومة البرهان وكذلك البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية.
بدورها، قالت هند صالح من سكان المدينة لفرانس برس إن بورتسودان «يمكن أن تكون العاصمة لولا مشكلتان: نقص مياه الشرب وضعف خدمة الكهرباء».
وتعتمد بورتسودان على الأمطار التي يتم تخزينها في منطقة تبعد نحو 10 كيلومترات شمال المدينة، ولكنها لا تكفي حاجة السكان من الماء. ويطالب هؤلاء منذ عقود بإيصال خط مياه إليهم من نهر النيل والذي تبعد أقرب نقطة له عن المدينة حوالي 500 كيلومتر.
وفيما يتعلق بالكهرباء، تتغذى المدينة من سفينة تركية تربض قبالة سواحلها تستأجرها الحكومة السودانية، ولكن نظرا لعدم انتظام التغذية بالتيار الكهربائي يكثر استخدام المولدات للمنازل والشركات.
وقد يكون بعد المسافة بين بورتسودان وبقية أنحاء السودان عائقا أمام اختيارها لتحل محل الخرطوم، إذ تبعد عن الحدود الغربية 3000 كم، وعن الحدود الجنوبية حوالي 2500 كم في بلد يفتقر لشبكة مواصلات سواء برية أو بواسطة السكك الحديد، فضلا عن الطرق المتهالكة.
ولهذا السبب برز اسم «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة والتي تبعد 186 كم جنوب الخرطوم، وخصوصا مع نزوح العدد الأكبر من سكان العاصمة إليها هربا من الحرب.
وقال والي ولاية الجزيرة اسماعيل عوض الله «استقبلنا نحو ثلاثة ملايين شخص، يقيم 1.5 مليون منهم في مراكز إيواء أعدتها الحكومة».
وباتت «ود مدني» التي يغلب عليها الطابع الزراعي تشكو اختناقات مرورية منذ بدء نزوح سكان العاصمة اليها.

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