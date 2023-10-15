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پولندا أهم انتخابات منذ سقوط الشيوعية

10/15/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدلى الناخبون الپولنديون أمس بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي «الأهم» منذ سقوط الشيوعية، وشهدت منافسة حادة على ما يبدو، وتعتبر حاسمة لمستقبل علاقات هذا البلد مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المجاورة.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حزب القانون والعدالة سيتقدم لكنه قد يخسر أغلبيته نظرا للاستياء المتزايد بشأن سجله الديموقراطي، الذي كلف پولندا مليارات اليورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي، وكذلك القلق بخصوص حقوق المرأة وتكاليف المعيشة.
ومع احتدام الحرب في أوكرانيا المجاورة وأزمة المهاجرين التي تلوح في الأفق، يراقب الاتحاد الأوروبي وواشنطن التصويت عن كثب، على الرغم من أن حزب القانون والعدالة وحزب المعارضة الرئيسي يدعمان الدور المحوري الذي تلعبه پولندا، عضو حلف شمال الأطلسي، في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لكييف.
ويبلغ عدد الناخبين في پولندا 29 مليونا من بينهم أكثر من نصف مليون مسجلين في الخارج.
وفي حالة فوز حزب القانون والعدالة قد يؤدي ذلك إلى تفاقم التوتر مع بروكسل وكييف ويثير خيبة أمل لدى المهتمين بمستقبل سيادة القانون وحرية الصحافة وحقوق المرأة وحقوق المهاجرين.
وقال زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي خلال آخر مهرجان انتخابي للحزب «تنازلنا عن بعض الصلاحيات للاتحاد الأوروبي، لكن هذا يكفي»، مؤكدا «نحن في الاتحاد الأوروبي ونريد البقاء فيه، لكن في اتحاد أوروبي يضم دولا ذات سيادة».

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