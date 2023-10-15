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عشرات القتلى الفلسطينيين سيدفنون في مقبرة جماعية لتكدس الجثث بالمستشفيات

10/15/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف أمس أن العشرات من القتلى الفلسطينيين في مدينة غزة سيتم دفنهم في مقبرة جماعية جراء تكدس الجثامين في المستشفيات.
وقال معروف في بيان صحافي انه «سندفن العشرات في مقبرة جماعية جراء تكدس الجثث في المستشفيات».
وأفاد شهود عيان ومصور وكالة أنباء «شينخوا» بأن الفلسطينيين في غزة يدفنون قتلاهم بدون تشييع أو جنازات بسبب استمرار القصف وارتفاع أعداد القتلى بشكل مطرد.
وأشار شهود عيان إلى أن بعض القتلى يدفن تحت اسم مجهول الهوية، وقالوا إنه بسبب امتلاء الجثث في المستشفيات لا وقت للتشييع، وهناك أسر أبيدت بالكامل.
وفي مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة نصبت المستشفى خياما على الأرض بسبب امتلاء ثلاجات الموتى ووضعت أسماء على كل جثة وأرقاما للجثث المقطعة أشلاء ممن لم يتم التعرف عليهم.
وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان مقتضب إن عشرات القتلى مازالوا تحت الأنقاض، مشيرة إلى «أن انتشال الجثث أكبر من قدراتنا في غزة».

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