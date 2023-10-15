بابا الفاتيكان يدعو إلى فتح ممرات إنسانية للمحاصرين في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) دعا بابا الفاتيكان فرنسيس إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في قطاع غزة‭‭‭ ،‬‬‬وجدد مناشدته الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس.

وقال في موعظته الأسبوعية للآلاف في ساحة القديس بطرس أمس: «أرجو بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا للصراع».

وأضاف: «يتعين احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء في غزة، حيث من العاجل والضروري ضمان فتح ممرات آمنة لمساعدة السكان جميعهم».

وقال: «مات كثيرون بالفعل. من فضلكم، لا مزيد من إراقة دماء الأبرياء سواء في الأراضي المقدسة أو في أوكرانيا أو في أي مكان آخر. كفى! الحروب دائما هزيمة، دائما».

ودعا البابا إلى الصلاة لمواجهة «القوة الشيطانية للكراهية والإرهاب والحرب» وحث المتدينين في جميع أنحاء العالم على الانضمام إلى الكاثوليك في الأراضي المقدسة في يوم صوم وصلاة من أجل السلام يوم غد.

وعرض الفاتيكان يوم الجمعة التوسط في الصراع. وقال الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، إن هجوم حماس على المواطنين الإسرائيليين كان «غير إنساني».

وفي إشارة إلى رد الفعل الإسرائيلي والهجوم البري المتوقع على نطاق واسع، قال بارولين: «من حق أولئك الذين يتعرضون للهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، ولكن حتى الدفاع المشروع يجب أن يحترم معيار التناسب».