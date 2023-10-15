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فلسطينيون هاربون من القصف لا يجدون مفرا من الخطر

10/15/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع تكثيف إسرائيل الضربات الجوية على قطاع غزة وأمرها السكان بالتحرك إلى جنوب القطاع صوب الحدود مع مصر، اعتقد البعض مثل فادي دلول الأب لستة أبناء أن ذلك سيكون خيارا آمنا وحزم أغراضه. والرحلة إلى الجنوب محفوفة بالمخاطر أيضا.
ورفض كثير من سكان قطاع غزة مغادرة منازلهم والتوجه إلى جنوبه مخافة تكرار «النكبة» التي فر فيها كثير من الفلسطينيين أو أجبروا على الخروج من منازلهم خلال حرب 1948 التي تمخضت عن قيام دولة إسرائيل.
وبالنسبة لدلول، فإن الأولوية هي نجاة أسرته، إذ تسوي الضربات الجوية الإسرائيلية المباني بالأرض في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.
ودلول واحد من آلاف الفلسطينيين الذين فروا من شمال القطاع خشية ما ينذر بأنه سيكون اجتياحا بريا شرسا مصحوبا بضربات جوية لا هوادة فيها. وقال دلول: «نعيش تحت ضغط ولم نشهد مثل هذا الأمر من قبل.. إنه تهديد هائل. الأطفال، مثلما ترون.. إلى أين ينبغي أن نأخذهم؟». وأضاف: «خاصة عندما غادرنا (منزلنا)، رأينا في طريقنا أشخاصا محروقين وتعرضوا للضربات الجوية. حمدا لله أننا سالمون ووصلنا إلى الجنوب».
وطالبت حماس السكان بألا يرحلوا وتقول إن الطرق غير آمنة. وتقول أيضا إن العشرات قتلوا في ضربات على سيارات وشاحنات كانت تقل لاجئين يوم الجمعة. وقالت إسرائيل إنها ستبقي طريقين مفتوحين أمام الفلسطينيين لمغادرة القطاع، لكن النازحين الذين سلكوا ذلك المسار قالوا إن القصف الإسرائيلي على المناطق الشرقية المحيطة لم يتوقف قط.
وذكرت وزارة الصحة التي تديرها حماس والإعلام الرسمي للحركة أن 70 فلسطينيا قتلوا وأصيب 200 قبل يومين حينما قصفت طائرات إسرائيلية عدة مركبات تقل نازحين في غزة.
وقال دلول إنه لم يكن من السهل مغادرة منزله حينما بدأت إسرائيل إسقاط منشورات فوق غزة تحث السكان على الرحيل. وشعرت أسرته بأقصى درجات القلق وخصوصا خلال الليل. كان ثمة ازدحام مروري. وقصفت بعض السيارات في ضربات جوية. وقال دلول إن الأطفال عانقوه خلال الليل وبدأوا في البكاء وصرخوا «أنقذنا، أنقذنا».
وأضاف دلول: «كيف لنا أن ننقذهم؟ حينما غادرنا المنزل، قبلنا الجدران في طريقنا إلى الخروج. هذا تهجير ولا نعلم إلى متى سيمتد. كان لدينا منزل وجدران ومياه، لكننا الآن نعيش في خيمة».
وقالت سحر دلول ابنة فادي إنه لا يوجد مكان للاختباء من الضربات الجوية. وذكر دلول «نعيش طوال حياتنا في شقاء. لا نعلم كيف نعيش. لا يوجد من ينقذنا.. كيف سنعيش؟ كيف؟».

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