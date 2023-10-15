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الديبلوماسية العربية تتكثف لمنع التصعيد العسكري في غزة ومحيطها

10/15/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كثفت الدول العربية مساعيها الرامية لاحتواء الأزمة المتفاقمة في غزة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين، حيث استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. كما بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التصعيد العسكري الجاري في غزة ومحيطها.
وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إن أمير قطر استعرض خلال استقباله وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وبعد اللقاء حذر عبداللهيان من اتساع جبهات الحرب وقال، إن لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة، وأضاف «أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا».
وعبر وزير الخارجية الإيـرانـــي فـــي حــديث لـ«الجزيرة» عن أمله في أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب وإلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة المقبلة. وأضاف، لا يمكن لإيران أن تبقى متفرجة إزاء هذا الوضع.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن الأمير محمد بن سلمان أكد خلال اجتماعه مع بلينكن في الرياض أمس، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكدا سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.
ووفقا لـ «واس» شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي في رد على سؤال لـ «رويترز» إنه عقد اجتماعا «مثمرا للغاية» مع ولي العهد السعودي.
هذا، وانتقد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني امس، حظر عدة تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في فرنسا خلال الأيام الأخيرة.
وقال لراديو «ار تي ال 102.5»، «فرنسا تتخذ خياراتها الخاصة، لكن حظر التظاهرات في بلد ديموقراطي عندما لا تكون تظاهرات عنيفة لا يبدو لي عادلا، إذا لم يكن هناك مؤشر الى أن التظاهرات يمكن أن تتدهور».
وأشار تاياني الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء أيضا، إلى أن «احتجاجات سلمية تجري في الولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر التزاما بالدفاع عن الإسرائيليين، بما في ذلك عبر وجود قوة بحرية لها (في شرق المتوسط)، كما نظمت احتجاجات في المملكة المتحدة».
وأضاف «عندما تصبح الاحتجاجات عنيفة، فهذه قضية اخرى، وعندما تكون هناك تهديدات أمنية، فهذه قضية اخرى».
من ناحيته، اكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن الولايات المتحدة تخشى أن يشهد النزاع بين اسرائيل وحركة حماس «تصعيدا» إضافيا، مبديا أيضا خشية من «تدخل ايراني» محتمل.
وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة سي بي اس «هناك خطر قائم أن يشهد النزاع تصعيدا، بفتح جبهة ثانية في الشمال، وبالطبع بتدخل إيران».
وشدد سوليفان على أن الولايات المتحدة «لا يمكنها استبعاد فرضية أن تتخذ ايران قرارا بالتدخل مباشرة بشكل أو بآخر».
وتابع: إنه خطر نحن مدركون له منذ بداية النزاع، وأضاف «لذا تحرك الرئيس الأميركي جو بايدن سريعا وبشكل حازم بنشر حاملة طائرات في شرق المتوسط، لكي تكون لدينا مقاتلات في الخليج، لأنه وجه رسالة بغاية الوضوح إلى كل دولة أو كيان قد يسعى لاستغلال هذا الوضع».
وأوضح سوليفان ان أميركا تركز على إخراج الناس من غزة إلى مناطق آمنة وليس في شمال غزة أو جنوبها وكذلك توفير ممر آمن للمواطنين الأميركيين للخروج من غزة إلى مصر.

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