أفراح الغانم والصباح

أفراح الغانم والصباح
التاريخ
10/15/2023 11:23:48 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل طلال فهد يوسف ثنيان الغانم بزفاف نجله مبارك على كريمة الشيخ لورنس فهد صباح الناصر الصباح بحضور جـــمـع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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