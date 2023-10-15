Monday, 16 October 2023 07:18 GMT

اللغة بين الأصالة والتجديد

10/15/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اللغة هي وسيلة تواصل الإنسان مع الآخرين، هي أكثر وأعمق من مجرد وسيلة توصيل، إنها تمثل الإنسان بعينه، تمثل الثقافة وتركيبتها المستعصية، فإن أردت فهم شعب وأمة فعليك بفهم لغتها.
وفي هذا العصر، مع تقدم الركب الحضاري والتقدمي للمجتمعات وتغير عامل الثقافة المطاطي الذي يمتد وينكمش، ينقبض وينبسط مع فيما يسمى بالهوية، الأنا، الروح التي نستمد منها ثقافتنا وتراث حضارتنا، فإن الهوية لها عدة سمات، ومن سماتها وأبرز ملامحها هي اللغة، فإن أردت أن تنظر في تطور أمة وشعب فانظر إلى كيف تقدس لغتها، وكيف توظف لغتها في هويتها وأناتها وكيف تدمج بين عامل الثقافة وعامل التطور.
بصفة عامة فقد أصبح الوضع بالنسبة إلى المجتمعات النامية أنها ليست سوى مجتمعات استهلاكية للغرب، حيث أصبحت الهيمنة الثقافية الكبرى تسيطر على أقل تفاصيل الحياة في هذه المجتمعات، لذلك تكون السيطرة الثقافية أمرا سهلا ويسيرا لهم في فرض تقليعات فكرية على عقول أفراد المجتمعات الاستهلاكية، حيث تنجح المجتمعات المتقدمة في السيطرة وإبعاد هؤلاء الأفراد عن هويتهم.
بالنسبة إلى مجتمعاتنا، فإن العربية هي لغتنا وهويتنا وأصالتنا، فالعربية هي من اللغات السامية الأصيلة، وبها نزل القرآن الكريم، فهي تتميز بالقداسة وتنوع الألفاظ والأصوات والمخارج.
لقد أصبحت هذه اللغة مهددة بهذا النوع من التنميط الثقالغوي، فانقسمت لشطرين، شطر يجاري ثقافة الأصالة والتراث والتمسك باللغة العميقة والثرية والصعبة وقسم آخر لجأ إلى استحداث لغة عربية ذو نمط مبسط حر حديث، وهؤلاء من أنصار الشعر الحر الحديث.
الأثر الملموس في كلا الوجهتين واضح السمات، فنلاحظ أن هناك وجهه وتيار متجذر بطابع الهوية والأصالة والآخر يدعو للحرية والتفسخ من العقد والألفاظ الصعبة!
حتى من حيث التركيب الثقافي وبنيتها هناك وصمة خاصة لكلا الوجهتين، فالأولى أصولية أما الاخرى، التي نشأت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فهي بداية التمرد على الدين وعلى طابع العادات والتقاليد والأعراف. والأمر واضح جدا مع بعض شعراء الشعر الحر كجبران ونازك الملائكة ونزار قباني وغيرهم، من الذين دعوا دعوة واضحة وصريحة إلى الانطلاق في الحياة وأحيانا التفسخ من القالب التقليدي الرتيب، بينما في شعر القافية والشعر العربي الفصيح نجد أنه مترع ومزخم بقالب الأصول وسمات الهوية العربية السائدة لكل عصر.

MENAFN15102023000130011022ID1107244137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث