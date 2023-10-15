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منتدى الدوحة تميز ورقي

10/15/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منتدى الدوحة في نسخته الجديدة سوف يكون متميزا عن غيره من المنتديات، حيث يعود في نسخته الحادية والعشرين لينعقد هذا العام في ديسمبر كعادته تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي لطالما أثرى الحركة الثقافية، وقدم حلولا لصانعي التغيير، وطريقا للتقدم في شتى المجالات مثل التكنولوجيا، والطب، والاستدامة، وغيرها الكثير من المجالات الإنسانية والاجتماعية.
إن مناقشة منتدى الدوحة للتحول إلى عصر جديد، هو بند عريض ومهم جدا للغاية، حيث يمثل مسألة تمس كل البشرية في جانب مهم من حياتهم الاجتماعية وهو أمر نتمنى أن يحقق الخير للإنسانية.. ومن ناحية أخرى نقول إن محاور المنتدى تمثل قضايا لها أهمية وأبعاد كبيرة.. فعلى سبيل المثال محور التحالفات الجيوسياسية والعلاقات الدولية سيكون مادة مهمة للمحاضرين في المنتدى وستلقي الضوء على مسألة مهمة في العلاقات بين الدول أجمع.
أيضا فإن مسألة النظام المالي والتنمية الاقتصادية هو موضوع ملح جدا في العلاقات بين الدول وله أهمية في تقديم الأفضل على هذا الصعيد للإنسانية جمعاء.. بالإضافة لذلك نجد أيضا أن قضية الدفاع والأمن السيبراني، والأمن الغذائي.. تشكل محورا مهما على صعيد أعمال المنتدى وهي حاجات يتطلبها المجتمع الدولي بأكمله، ولا ننسى محور الاستدامة وتغير المناخ الذي يستلزم عقد الكثير الكثير من الاجتماعات على مستوى المجتمع الدولي بأكمله وذلك نظرا لحساسية قضية المناخ لشعوب الأرض.
يضاف إلى هذا كله التمنيات للمنتدى بأن يتم مناقشة التطورات الأخيرة فيما حدث بأوكرانيا وضرورة إلقاء الضوء وبكثافة على إيجاد الحلول وسبل الحوار بين جميع الأطراف نظرا لحساسية الموقف وأن مصير الكرة الأرضية على المحك وتحت نيران التوتر. ونسأل الله عزّ وجلّ أن يخفف التوتر والحروب التي قد تخرج عن السيطرة التي لا تحمد عقباها..
أيضا ومن جانب آخر فإننا ندرك أن هذا المنتدى على المستوى الدولي يتناول قضايا أساسية وتهم البشرية جمعاء.. ومن ثم فإنه لابد لنا هنا من تقديم الشكر للقائمين على هذا المنتدى في دولة قطر وعلى رأسهم صاحب المبادرة والمساهمة البناءة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ومن نجاح الى نجاح بمشيئة الرحمن.
أيضا ومن خلال هذه المناسبة الطيبة فإنه يسرنا أن نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة السفير في وزارة الخارجية في دولة قطر، السيد إبراهيم فخرو - بوعبدالعزيز- عراب نجاح منتدى الدوحة للسنوات السابقة، على جهوده الواضحة لإنجاح المنتدى بالتعاون مع لجان التنظيم ليخرج المنتدى بالصورة الناجحة بإذن الله، والله ولي التوفيق.

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