منتدى الدوحة تميز ورقي

(MENAFN
- Al-Anbaa) منتدى الدوحة في نسخته الجديدة سوف يكون متميزا عن غيره من المنتديات، حيث يعود في نسخته الحادية والعشرين لينعقد هذا العام في ديسمبر كعادته تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي لطالما أثرى الحركة الثقافية، وقدم حلولا لصانعي التغيير، وطريقا للتقدم في شتى المجالات مثل التكنولوجيا، والطب، والاستدامة، وغيرها الكثير من المجالات الإنسانية والاجتماعية.
إن مناقشة منتدى الدوحة للتحول إلى عصر جديد، هو بند عريض ومهم جدا للغاية، حيث يمثل مسألة تمس كل البشرية في جانب مهم من حياتهم الاجتماعية وهو أمر نتمنى أن يحقق الخير للإنسانية.. ومن ناحية أخرى نقول إن محاور المنتدى تمثل قضايا لها أهمية وأبعاد كبيرة.. فعلى سبيل المثال محور التحالفات الجيوسياسية والعلاقات الدولية سيكون مادة مهمة للمحاضرين في المنتدى وستلقي الضوء على مسألة مهمة في العلاقات بين الدول أجمع.
أيضا فإن مسألة النظام المالي والتنمية الاقتصادية هو موضوع ملح جدا في العلاقات بين الدول وله أهمية في تقديم الأفضل على هذا الصعيد للإنسانية جمعاء.. بالإضافة لذلك نجد أيضا أن قضية الدفاع والأمن السيبراني، والأمن الغذائي.. تشكل محورا مهما على صعيد أعمال المنتدى وهي حاجات يتطلبها المجتمع الدولي بأكمله، ولا ننسى محور الاستدامة وتغير المناخ الذي يستلزم عقد الكثير الكثير من الاجتماعات على مستوى المجتمع الدولي بأكمله وذلك نظرا لحساسية قضية المناخ لشعوب الأرض.
يضاف إلى هذا كله التمنيات للمنتدى بأن يتم مناقشة التطورات الأخيرة فيما حدث بأوكرانيا وضرورة إلقاء الضوء وبكثافة على إيجاد الحلول وسبل الحوار بين جميع الأطراف نظرا لحساسية الموقف وأن مصير الكرة الأرضية على المحك وتحت نيران التوتر. ونسأل الله عزّ وجلّ أن يخفف التوتر والحروب التي قد تخرج عن السيطرة التي لا تحمد عقباها..
أيضا ومن جانب آخر فإننا ندرك أن هذا المنتدى على المستوى الدولي يتناول قضايا أساسية وتهم البشرية جمعاء.. ومن ثم فإنه لابد لنا هنا من تقديم الشكر للقائمين على هذا المنتدى في دولة قطر وعلى رأسهم صاحب المبادرة والمساهمة البناءة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ومن نجاح الى نجاح بمشيئة الرحمن.
أيضا ومن خلال هذه المناسبة الطيبة فإنه يسرنا أن نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة السفير في وزارة الخارجية في دولة قطر، السيد إبراهيم فخرو - بوعبدالعزيز- عراب نجاح منتدى الدوحة للسنوات السابقة، على جهوده الواضحة لإنجاح المنتدى بالتعاون مع لجان التنظيم ليخرج المنتدى بالصورة الناجحة بإذن الله، والله ولي التوفيق.
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