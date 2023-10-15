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الأسرة مع التحية

10/15/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يرجح علماء النفس أن الصراعات والتوترات النفسية من أهم المحاور الرئيسية للسلوك المنحرف سواء كان عن طريق العدوان المباشر أو غير المباشر. وبلا شك أن الانحراف السلوكي الذي يمارسه الحدث قد يكون لغياب الرقابة الأسرية، وإذا ما أتيحت له متغيرات تساعد على انحرافه فتكون الاستجابة والتلبية سهلة وسريعة.
والسلوك الانحرافي غالبا ما يكون مكتسبا سواء عن طريق ضغوط اجتماعية أو نفسية، وكلما كان الإنسان واقعا تحت طائلة الوحدة والقلق والتوتر والضيق أدت إلى إحباطه. ومما لا شك فيه أن العلاقة الأسرية هي التي تشكل حياة الفرد سواء عن طريق تربيته التربية السليمة المتزنة أو تكون سببا لتعرضه للسقوط بين براثن السلوك النفسي الإحباطي الذي يعمل على اهتزاز الشخصية مما يسهل انحرافها.
فالقسوة الشديدة تولد نوعا من السلوك المضطرب الذي يشكو منه الأحداث وخاصة من معاملة الوالدين السيئة فالتدليل الشديد أو العقاب القاسي كلها أمور خطيرة مؤثرة على الأبناء قد ينجم عن ذلك انفجار ما لذاتيتهم فيسهل على ذلك التفكك الفكري والاجتماعي الذي يولد انشطارات وانعكاسات نفسية خطيرة، إضافة إلى أن هناك أيضا أسبابا عديدة، منها والأهم غياب الوازع الديني من داخل الأسرة، فهناك أسر لا تمارس الصلاة - أو تؤديها بصورة غير منتظمة، وكذلك بالنسبة للصوم.
فالوازع الديني داخل الأسرة ضرورة حتمية لأنه يعصم من الخطأ ويحافظ على شخصية وذاتية الأبناء، فالصلاة والصيام يشكلان عاملا أساسيا في التركيبة الداخلية لسلوك الأفراد والجماعات فكلما تدرب الناشئ على الإيمان ومخافة الله سبحانه وتعالى استطاع أن يتحصن بقوة طبيعية تساعده على تكامل بناء الشخصية التي تنمو نموا متزنا مع أحاسيسه المرهفة وتخترق وجدانه فتعطيه دفعة لمواصلة طريق الصواب.
فبـــلا شك أن الحدث الذي يشـــعر بأنه يعيش ويتعايش مع منـــاخ نقي وصحي فلا بد أنه يشارك في ذلك بكل أحاسيسه فيشعر بأنه مهيأ لأن يكــون عضوا إيجابيا فاعلا في المجتمع، لذلك يجب على الأسرة التي يقـــع عليها ضرورة التقويم الديني ان تتبع منهجا قويا ينبع من داخلها وتتحمل كامل المسئولية، ولا بد أن يكون هذا المنهج يتماشى مع القيم والعادات الإسلامية الأصيلة لينمو بعدها الأبناء ويشبوا على السلوك الجيد الذي وبلا شك يكون حماية لهم من الانحرافات والآفات الاجتماعية الخطيرة والمفزعة، والتي كثيرا يقع في مستنقعها العديد من الشباب من دون أن يشعروا بذلك.

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