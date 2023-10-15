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تجاهل إسرائيلي لا ينتهي!

10/15/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منذ تأسيسها على أرض فلسطين عام 1948، أبدت إسرائيل تجاهلا مستمرا للقرارات والتوصيات الدولية، وبدأت ذلك بتجاهلها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، المعروف بـ «قرار تقسيم فلسطين»، ولم توافق على أي تنازل بخصوص الأرض أو عودة اللاجئين الفلسطينيين، ثم رفضت تنفيذ قرار 242 الصادر بعد حرب عام 1967، واستمرت في احتلال الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى، وقامت ببناء المستوطنات عليها.
كذلك، تجاهلت إسرائيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، الذي أدان التصرف الإسرائيلي ضد القانون الدولي وإعلان القدس عاصمة للكيان، كما تجاهلت قرار محكمة العدل الدولية باعتبار جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ومطالبته بهدمه.
عملية «السيوف الحديدية»، التي أطلقتها إسرائيل مؤخرا في قطاع غزة ردا على العملية النوعية للمقاومة الفلسطينية «طوفان الأقصى»، جاءت لتتوج سنوات طويلة من المعاناة والصعوبات التي يواجهها سكان القطاع نتيجة الحصار الخانق والهجمات المتكررة، وأثارت انتقادات ومناشدات واسعة من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها لإسرائيل لوقف عدوانها في غزة.
منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسف) أعربت عن قلقها ووصفت الوضع بأنه كارثي، ودعت إلى هدنة إنسانية عاجلة وتوفير الخدمات الأساسية للأطفال وضمان استدامتها، أما منظمة الصحة العالمية فقد حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ودعت إلى فتح ممر إنساني لتوفير الإمدادات الطبية والصحية اللازمة، وشددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيتين (الأونروا) على خطورة الوضع في غزة، وحذرتا من انهياره إذا لم تصل المساعدات، كما حذر برنامج الأغذية العالمي من نفاد المخزون الغذائي في غزة ودعا إلى إنشاء ممرات إنسانية لدعم الجهود الإنسانية. من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل لرفع حصارها عن غزة واعتبرت عقوباتها ضد المدنيين جريمة حرب، وناشدت هذه المنظمات مجتمعة إسرائيل بإلغاء أوامر إخلاء منازل ملايين الأشخاص في شمال وادي غزة، واصفة هذا المطلب بالمروع.
وعلى الرغم من كل هذه المناشدات والنداءات، تستمر إسرائيل في استهداف العزل الأبرياء وتدمير البنية التحتية، ولم توفر حتى المدارس والمستشفيات في قصفها، في تقويض صارخ للقانون وتجاهل مستمر للتوصيات الدولية.

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