Monday, 16 October 2023 07:18 GMT

رفرف يا علم بلادي

10/15/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مهما غرد الحاقدون، وتكلم الصامتون، وتوقع المخلصون، تبقى الكويت قلعة كل زمان، وحصنا للأمن والأمان عبر القرون والزمان مرفوعة الأعلام بالصمت، وبالكلام، ويميزها بكل ذلك الاخلاص والوفاء حكاما ومحكومين.
رغم الأمواج والرياح العواصف تتميز الكويت وأهلها أجيالا تلو أجيال بسواعد الخير، ووقفات العون الانساني، ومسابقة الزمن لمواساة الدموع الحزينة، والقلوب المجروحة، خارج وداخل حدودها. أما ثروتها من العقول البارزة، والعلوم المعمرة، والأبصار المبهرة، فهي تعلن بروزها عبر مؤسساتها العلمية، حيث تعمل دائما على سد نواقص مراكزها العلمية والطبية، وغيرها.
هذه الكوادر الكويتية المتميزة تمثل نسيجا يوازي عالم الابداع يرفع علم الكويت يرفرف في كل مكان حتى بمنصات العالم الموازي، وهو ما يبرز عبر النجاحات والإنجازات التي تضيء عبر نشرات الأخبار.
كما تتميز بلادي بتجربتها الديموقراطية الصادقة التي أسسها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كرامة للوطن ومواطنيه، حتى أصبحا نسيجا لا يصدعه عبث الجاهلين، بمسار دستوري أبدع إعداده حاكمها بستينيات القرن الماضي وصفق له شعبها ومن حولها، أبهر العالم بهذه المسيرة الديموقراطية ولايزال نجاحها شاهدا على تقدم مستقبلها أيضا برفع علمها فائزا رغم أنف حسادها، فتردد جماهيرها «موتوا بجهلكم والكويت منصورة بإذن الله سبحانه وصلابة أهلها كافة»، طالت أعماركم يا أهلها الأوفياء.

MENAFN15102023000130011022ID1107244133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث