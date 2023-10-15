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الخرابشة: إستراتيجية الهيدروجين الأخضر جاهزة وإطلاقها قريبا

10/15/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة إن استراتيجية الهيدروجين الاخضر في الاردن جاهزة وسيتم اطلاقها قريبا.
واضاف الخرابشة أمس، عقب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء، إن "هذه الاستراتيجية ستلبي تطلعاتنا في تطوير الطاقة المتجددة، بناء على النجاحات التي حققها الأردن في نسب مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء في الأردن.
ووقع الخرابشة أمس مذكرة تفاهم مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء (Jordan Green Ammonia LLC)، لإعداد دراسات الجدوى بهدف تطوير مشاريع الهيدروجين الاخضر في الأردن، ووقعها عن الشركة رئيسها التنفيذي الدكتور وائل سليمان.
وعن تفاصيل مذكرة التفاهم، قال الخرابشة ان المذكرة هي الثالثة من نوعها وقعتها الوزارة في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتحدد الإطار العام للتعاون لغايات تسهيل وتمكين الشركة من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر، ولمدة عام واحد، مشيرا إلى انه بعد الانتهاء من الدراسات الاولية للشركة وفي ضوء النتائج ستدخل الوزارة معها في اتفاقية إطارية وصولا الى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.
واعتبر الخرابشة أن المذكرة تأتي ضمن أولويات الوزارة وتعتبر خطوة ايجابية استجابة للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز الشراكات الخضراء وجعل الأردن مركزا إقليميا للتنمية الخضراء، وفي ضوء أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2030-2020) ومن ضمنها الاستثمار في مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، مشيرا إلى أن 12 شركة أبدت اهتمامها بتوقيع اتفاقيات مع الوزارة في مجال انتاج الهيدروجين الاخضر في الأردن.
وأكد على الشراكة المتوازنة بين الوزارة والشركات الراغبة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر باعتباره الخيار المستقبلي والوقود الذي سيساعدنا في تحقيق أمن التزود بالطاقة والحفاظ على البيئة وتحقيق التزامات الاردن المتعلقة بالتغير المناخي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور وائل سليمان إن موقع الأردن على الحزام الشمسي وتوفر الطاقة الشمسية بشكل كبير يعتبر ميزة، لافتا الى ضرورة تفعيل الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومة للبدء بالاستثمار في انتاج الهيدروجين الاخضر.
وشركة الأردن للأمونيا الخضراء ( Jordan Green Ammonia LLC) هي شركة محلية مملوكة من قبل الشركتين العالميتين شركة(7Fidelity) الاماراتية وشركة (Hynfra) البولندية.
ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الحالي على تشكيل لجنة وطنية للهيدروجين الأخضر، برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية تتضمن مهامها متابعة إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التشريعات والدراسات الناظمة له، وتقييم الفرص الاستثمارية في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلقة بها.
وتركز الاستراتيجية المحدثة التي تعمل الوزارة على إنهائها مع نهاية العام المقبل على قطاعات جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.

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