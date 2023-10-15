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منصات التواصل الاجتماعي.. هجمة مسعورة على الفلسطينيين

10/15/2023 11:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – مع دخول الحرب في غزة يومها العاشر وقد حصدت أرواح أكثر من 2200 شهيدا نصفهم من النساء والاطفال، تواصل الآلة العسكرية للاحتلال عملها الإجرامي في الميدان مدعومة بآلة رقمية على مستوى العالم بوتيرة غير مسبوقة وصلت إلى حد السعار من قبل منصات تواصل إجتماعي مشهورة.
وضاعفت منصات تواصل اجتماعي عالمية، على رأسها فيسبوك وانستغرام وواتساب وإكس، جهودها خلال الأيام الماضية في محاربة وانتهاك المحتوى الفلسطيني والتحيز إلى الجانب الصهيوني في حربه العنصرية ضد العرب والفلسطينيين.
ووفقا لتحليل أجرته "الغد" في فترة اسبوع واحد فقط تم تسجيل 3500 انتهاك للمحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل علما بأن هذا الرقم يفوق بستة أضعاف عدد الانتهاكات التي تم تسجيلها في أول ثمانية أشهر من العام الحالي والتي بلغت 537 انتهاكا فقط!
ويعني ذلك وفق تحليل "الغد" أن انتهاكات المحتوى الفلسطيني تضاعفت 227 مرة خلال فترة العدوان على العرب والفلسطينيين إذ كان يسجل انتهاكين فقط يوميا بينما أصبح عدد الانتهاكات اليومية حاليا 500 انتهاكا!
وفي المقابل تغض هذه المنصات الطرف عن محتوى الاحتلال المليء بالدعوات الصريحة لقتل الفلسطينيين وإحراق وإبادة المدن والقرى الفلسطينية.
وأعلن مركز "صدى سوشال" المؤسسة غير الربحية الفلسطينية المتخصصة في الحقوق الرقمية أن عدد الانتهاكات التي رصدها المركز خلال فترة أسبوع مضى تضاعفت كثيرا وبشكل غير مسبوق لتدعم الاحتلال وخصوصا من المنصات التابعة لشركة " ميتا" العالمية ( الفيسبوك، الانستغرام، والواتساب).
وتتنوع الانتهاكات بين الحظر الكامل لحسابات ناشطين وإعلاميين وتعليق بعض الميزات لحسابات أخرى.
وبين المركز في إعلانه أنه تمكن من رصد حوالي 3500 حالة انتهاك للمحتوى الفلسطيني وذلك خلال فترة اسبوع مضى، واصفة هذا الرقم بالضخم ما يعكس تحيزا صارخا من قبل منصات التواصل الاجتماعي لصالح الاحتلال الاسرائيلي الذي اتخذ قرارا بقطع الانترنت عن قطاع غزة ابتداء من يوم السبت الماضي ما يشكل تحركا واضحا لاغراق غزة في ظلام رقمي وقطعها عن التواصل مع العالم الخارجي.
وقال مركز "صدى سوشال " أنه تابع انحياز الحكومات والمنصات لـ"إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزة، وجهودًا لحجب رواية الفلسطيني ليقتلوه بصمت.
واضاف المركز "في أسبوعٍ واحد، رصدنا انتهاكات ضخمة كنا نحصي نصفها في عامٍ كامل، والحرب الرقمية ما تزال مستمرة ضد الرواية الفلسطينية".
وأكد المركز أن حظر النشر والمحتوى لطرف يقع تحت الحرب لا يقل خطورة عن الفعل العسكري الميداني. حيث يسهم حجب المحتوى بزيادة العدوان الفعلي وارتكاب جرائم بحق المدنيين، دون أي رقابة أو محاسبة أو مسؤولية.
ودان المركز قبل ايام ما تقوم منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية ( ميتا المالكة لفيسبوك وانستغرام وواتساب، ومنصة اكس او تويتر سابقا، وتيك توك) من تقييد ومحاربة للمحتوى الفلسطيني المتعلق بالأحداث الراهنة في فلسطين المحتلة، تمثلت في حجب صفحات إعلامية وحسابات شخصية عند التغطية الصحفية الفلسطينية، وحظر حسابات فلسطينية وعربية، والسماح بدعوات ومحتوى تحريضي ضد فلسطين وغزة.
وفي هذا السياق اعلن المركز ايضا انه تمكن من رصد 7500 محتوى تحريضي ضد غزة خلال فترة اسبوع مضى، حيث تقوم جماعات المستوطنين الإسرائيليين بالتحريض المستمر ونشر خطابات الكراهية بحق الفلسطينيين بشكل عام وأهالي قطاع غزة بشكل خاص ويطالبون بتدميره بشكل كامل.
ودعا المركز المستخدمين الى التواصل معه في حال تعرض المستخدم أو مصادفته أي من هذه المنشورات، ليتم التواصل مع إدارات المنصات لإزالتها
واكد أنه رصد ايضا اكثر من 112 رسالة تهديد للفلسطينيين، واكثر من 12 حالة حذف لكلمات وصفت بانها تخالف معايير المجتمع.
وقال المركز في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي: "انه في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث الميدانية في فلسطين المحتلة ومحاولة المستخدمين متابعة الأحداث، تقوم إدارات هذه المنصات بعمليات انتقائية تقرر خلالها ما يسمح للمستخدم رؤيته وما لا يسمح، عبر عمليات ممنهجة من حذف المحتوى أو تقليل نسب وصوله للجمهور، وهو ما يعتبره المركز بمثابة حظر شعب بأكمله مع تاريخه، وأن تقييد ومسح هذا المحتوى يعني أيضًا حظر سردية أساسية تستحق أن تسمع وأن يُعترف بها
واوصى مركز صدى سوشال إدارات منصات التواصل الاجتماعي أن تقف بمسافة واحد من جميع مستخدميها وألا تعطي تفضيلات لرواية على حساب رواية أخرى، في الوقت الذي يشهد العالم فيه تحولا رقميًا شاملا تعمل هذه المنصات عائقًا بين وسائل الاعلام الفلسطيني وتحولها الرقمي الكامل، مما يسبب قصورًا في آليات عملها
وجدد المركز دعوته المستخدمين العرب والفلسطينين بالعموم الى تجنب نشر صور أو مقاطع فيديو تحتوي على دماء، أو أشلاء والتي قد تضر بسلامة حساباتهم أو صفحاتهم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

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