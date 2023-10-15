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وحشية المحتل تفاقم حالة عدم اليقين لاقتصادات المنطقة

10/15/2023 11:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - مع مرور أسبوع على عدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة، يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا العدوان قد يفاقم من حالة عدم اليقين في اقتصادات المنطقة إضافة إلى الانذار بحدوث ازمات اقتصادية في الدول المحيطة بدولة الاحتلال.
وأكد هؤلاء الخبراء أنه في حال ما طال أمد هذه الحرب ستتأثر كافة اقتصادات المنطقة بشكل سلبي وستؤدي إلى تراجع حركة التوافد السياحي على دول المنطقة، إضافة إلى التأثير على امكانية تنفيذ المشروعات الضخمة التي تم التخطيط لها في المنطقة، لاسيما مشروع الممر الاقتصادي الذي اعلن في شهر ايلول الماضي.
وحذر الخبراء من أن اخذ الحرب مسار التصعيد والتوسع قد يؤدي إلى امتداد حالة عدم اليقين إلى مختلف دول العالم نظرا لأن دول المنطقة تعتبر سوق النفط والطاقة الاكبر في العالم ما يعني أن استمرار الحرب وتوسعها من شأنه أن يخلق اضطرابات ومخاوف للاقتصاد العالمي وقد تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو.
وجاءت علمية طوفان الأقصى بقيادة كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس نتيجة لسياسات الاحتلال المتطرفة في القدس واستفزازاته المستمرة في باحات المسجد الأقصى وإجراءاته التي تتعارض والاتفاقات الدولية والمواثيق الإنسانية.
وقال المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن استمرار الحرب الطائشة من قل الاحتلال على قطاع غزة من شأنه أن يزيد من تعمق حالة عدم الاستقرار واليقين العالمي، وسيلقي بآثاره على العالم أجمع، بمختلف قطاعاته السياسية والاقتصادية والعسكرية، إضافة إلى التأثير على هيكل التحالفات العربية والإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن كل هذا سيرفع وتيرة القلق الشمولي لدى صناع القرار.
وأكد زوانة أن كافة اقتصادات المنطقة ستتأثر بشكل سلبي إذا ما طال أمد هذه الحرب، وسيظهر أثر ذلك سريعا على البلدان التي لديها علاقات اقتصادية قائمة مع دولة الاحتلال حيث ستتأثر حركة التبادل التجاري وقطاعات السياحة والنقل والخدمات، لافتا إلى أن آثار هذه الحرب ستمتد إلى التجارة العالمية وستلقي بظلالها على سلاسل الإمداد بين الدول إضافة إلى إمكانية تبأطو حجم التجارة العالمي.
وأشار زوانة إلى ان تذبذب سعر النفط والغاز والذهب المتجه للتصاعد، من الآثار المتسارعة للعدوان الاسرائيلي، يوضح إلى أي مدى يمكن ان تؤثر هذه الحرب العبثية على الاقتصاد العالمي.
وحول تأثير هذه الحرب على اقتصاد الاحتلال، بين زوانة أن هذا العدوان الغاشم جاء في وقت تشهد فيه دولة المحتل عدم استقرار بكل مكوناتها على امتداد العامين الماضيين ما يعني حتما ان هناك أثرا اقتصاديا ثقيلا جدا سيترتب عليها نتيجة لهذه الحرب.
وأوضح أن المحتل عبارة عن كيان عسكري يعتمد جيشه على العسكر الاحتياط، وأن استدعاءه لهذا الاحتياط (وهم موظفون وعاملون ومزارعون) سيؤدي إلى ضعف عملية الانتاج الكلية، إضافة إلى تقلص وتيرة تدفق الاستثمارات بل وامكانية هروبها، ما سيعرض اقتصاده لنكسة كبيرة، اتضحت بوادرها بتراجع سعر صرف الشيكل نتيجة عدم الثقة به وشراء الدولار، ما اضطر البنك المركزي لدولة الاحتلال للتدخل مباشرة ببيع 30 مليار دولار للسوق، وبأدواته غير المباشرة، محاولا دعم سعر صرف الشيكل، إضافة لتأثر قطاعات السياحة والخدمات، إضافة لكلف الحرب المباشرة، وكلما طالت مدة الحرب تعمقت هذه الآثار.
وتشير تقديرات اتحاد المصنعين الاسرائليين إلى تعطل 35 % من القوى العاملة في المناطق الجنوبية لتصل قيمة ما سيخسره القطاع الخاص هناك حوالي 60 مليون دولار يوميا.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل إن استمرار دولة الاحتلال في حربها على قطاع غزة ينذر بأزمات اقتصادية على الدول المحيطة، لاسيما مصر ولبنان والأردن والتي هي اصلا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة حيث انه من الممكن أن يؤدي استمرار الحرب في تراجع حركة التوافد السياحي على هذه الدول التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، مبينا أن الاقتصاد في لبنان ومصر سيتأثر بشدة في حال ما طالت هذه الحرب الاجرامية على غزة.
وأضاف عقل أنه في حال ما اخذت الحرب مسارا تصاعديا وتوسعت فإن حالة عدم اليقين قد تمتد إلى مختلف دول العالم نظرا لأن دول المنطقة تعتبر سوق النفط والطاقة الاكبر في العالم، ما يعني أن استمرار الحرب وتوسعها من شأنه أن يخلق اضطرابات ومخاوف للاقتصاد العالمي وقد تؤثر بشكل سلبي على توقعات معدلات النمو الاقتصادي، موضحا ان ظاهرة متعاكسة شهدتها الاسواق العالمية في الايام الاخيرة تتمثل في ارتفاع اسعار النفط والذهب، ما يوضح حجم المخاطر الاقتصادية التي قد يواجهها العالم جراء هذه الحرب.
ولفت عقل إلى ان البنك الدولي عبر عن مخاوفه من أن تؤدي هذه الحرب إلى مفاقمة قتامة افق الاقتصاد العالمي، مستشهدا بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا التي قالت، إن "الحرب الاسرائيلية تعد غيمة جديدة تزيد قتامة هذا الأفق، ما قد يهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل".
وأكد عقل أن اقتصاد الاحتلال تعرض لخسائر فادحة منذ بداية الازمة وأن السوق المالي لديه تعرض لضربة كبيرة عدا عن تراجع قيمة العملة المحلية في دولة الاحتلال ما قد يؤثر على استقرارها وقيمتها مستقبلا.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصاد حسام عايش إن الاعتداء الاسرائيلي "البربري" على قطاع غزة يأتي في وقت تتراجع فيه معدلات الاداء الاقتصادي في كافة دول المنطقة ما يضيف مزيدا من عدم الاستقرار وعدم اليقين على اقتصاداتها، حيث ان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المنطقة العربية إلى 1.8 % لهذا العام منخفضا من 5.6 % العام الماضي إضافة إلى توقعه ببقاء معدل التضخم عند نسب مرتفعة وأن يسجل في نهاية العام حوالي 13 %، ما قد يشكل ضربة لاقتصادات المنطقة في حال استمرت
الحرب.
ويرى عايش أن هذه الحرب الهمجية قد تؤثر على المشروعات الضخمة التي تم التخطيط لها في المنطقة، وربما تحتاج الآن إلى فترة طويلة لكي يعاد التواصل بشأنها لا سيما مشروع الممر الاقتصادي الذي اعلن في شهر ايلول الماضي، اضافة إلى المشاريع الاقتصادية المخطط لها مع دولة الاحتلال من قبل بعض دول المنطقة، إلى جانب مشاريع التبادل التجاري التي كانت هناك رؤية لتوسيعها بين بعض دول المنطقة ودولة الاحتلال، ما يعني بحسب عايش أن الاداء الاقتصادي في المنطقة العربية سيبقى في حالة الضعف خلال هذه الفترة ما يؤثر بالنتيجة النهائية إذا ما طال امد الازمة على اداء هذه الاقتصادات والمستوى المعيشي فيها.
ولفت عايش إلى ان هذه الحرب ستلحق باقتصاد الاحتلال خسائر كبيرة للغاية، حيث انه اصلا يعاني من مشكلات وتحديات عدة بدأت منذ ازمة التعديلات القضائية العام الماضي، حيث ان عشرات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا خرجت من سوق المحتل، إضافة إلى تراجع حجم الاستثمارات خلال الربع الاول بنحو 60 %، وهذا ما دفع بعض وكالات التصنيف الائتماني لتخفيض معدل النمو الاقتصادي لدى دولة الاحتلال إلى 1.5 % في هذا العام مقارنة مع المعلن من البنك المركزي بـ3 %، ما يعني أن اقتصادها معرض لنزيف كبير وحاد.

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