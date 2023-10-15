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البحرين بطل لكأس الأردن للرجبي

10/15/2023 11:23:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – أحرز المنتخب البحريني لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الأردن للرجبي السباعي، بفوزه على المنتخب الوطني بنتيجة (5-31)، في المباراة النهائية التي أقيمت الجمعة في ملعب جامعة البترا بالعاصمة عمان.
وأحرز "رديف" المنتخب الوطني المركز الثالث بفوزه على فريق كردستان (24-19)، علما بأن نتائج دور المجموعات شهدت فوز البحرين على رديف الأردن (26-7)، وكردستان على فريق سراسنز (38-7)، والبحرين على المنتخب الوطني (38-0)، والمنتخب الوطني على كردستان (19-12)، ورديف الأردن على سراسنز (33-22)، والمنتخب البحريني على كردستان (47-7).
وتأتي البطولة الودية، بمثابة المحطة التحضيرية للمنتخب الوطني للرجبي السباعي، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي، المقرر إقامتها يومي 3و4 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف في معرض رده على استفسارات "الغد": "كانت بطولة ناجحة تنظيميا، وسعدنا باستضافة المنتخب البحريني بنجومه من مختلف الجنسيات وفريق من كردستان، لقد كان المستوى التنافسي مرتفعا واكتسب لاعبونا الخبرات الجيدة قبل خوض الاستحقاق الآسيوي". وتابع: "لم نظهر بالشكل المطلوب في المباراة الافتتاحية التي خسرناها أمام البحرين، ثم تصاعد مستوى الأداء تدريجيا"، لافتا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة أحمد حموقة يتطلع إلى وضع اللاعبين في أجواء المنافسات وزيادة الاحتكاك.
واستطرد: "هناك اهتمام عال من الدول المجاورة للمشاركة في النسخة الثانية العام المقبل، ستكون النسخة المقبلة كبيرة من حيث أعداد المشاركين، والتي ستتضمن منتخبات وأندية وفرق نسائية للرجبي النسائي، وستوزع على ثلاث مجموعات، لتحقيق أقصى درجات الاستفادة والبناء عليها للمستقبل".
وثمن أبو خلف، الدعم المتواصل للشركاء، ايسوزو - الأردن والملكية الأردنية وجامعة البترا، على دعمهم المتواصل للارتقاء باللعبة وضمان تألقها محليا وخارجيا.

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