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أساطيل وحشود وشرق أوسط جديد

10/15/2023 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود عبابنة







إعلان الحرب واستدعاء مئات الآلاف من الاحتياطي الإسرائيلي وتعزيز ذلك بحاملات الطائرات والفرقاطات الأميركية، وإرسال المساعدات الأوروبية الى اسرائيل لا يمكن أن يكون تحضيراً لاجتياح غزة المحاصرة منذ 17 سنة والواقعة على مساحة 365 كم مربع، ولا لتحرير مائة أسير إسرائيلي، الذين مات وسيموت العشرات منهم في هذه الحرب الوحشية التي تشن على أهل غزة، كلمات نتنياهو "إنها مسألة حياة أو موت" "وسيكون هناك شرق أوسط جديد"، تشي بنية عدوانية وقرار سري متخذ وممهور ومختوم بالموافقة الأميركية بسحق كل من يقف في وجه إسرائيل وعربدتها في المنطقة، والرمانة التي تسعى إليها عصابة الأربعة (نتنياهو، بن غفير، سموتريتش، غالانت) ومن ورائهم بايدن مضلل الإعلام، وسوناك المأزوم بلون بشرته ليست مقصورة على حماس بل أيضاً هي قوه حزب الله ودمشق بعد أن تم الإجهاز على قوة العراق، مخططات إسرائيل وأميركا بعدم السماح لأي دولة على حدود إسرائيل أن تملك قوه عسكرية قد تهدد إسرائيل لم تعد سراً، بل جرى نشرها على الملأ ولكننا نذكر بها.
إسرائيل إما بالتزامن مع حربها الوحشية على غزة أو بعد مغامرة الاجتياح التي تعد لها، ستتفرغ لجبهتها الشمالية ومغامرة القضاء على حزب الله، مدعومة بالقوه الأميركية / قوه الاحتياط والتزويد والدعم، وإذا تطلب الأمر وتدخلت إيران فلن يتوانى الاسرائيليون والأميركان عن ضرب طهران بأعتى الأسلحة، إسرائيل الجريحة في عمق كبريائها، وجيشها الذي ثبت أنه جيش يقهر ولو من فئة قليلة ومنظمة ومجهزة، وقد رأينا ما حصل في غلاف غزة.
التحذيرات التي تكررت في وجه إسرائيل وهي تمعن في قتل الشعب الفلسطيني وحصاره واعتقاله وتشريده وهدم منازله على رؤوس ساكنيها... الخ ، هي التي دفعت حماس لتنفيذ عمليه طوفان الأقصى وإن سقط بضعة قتلى من المدنيين الإسرائيليين فحياتهم في رقبة نتيناهو الذي يكافح ليبقى رئيساً لآخر نظام عنصري في العالم.
يفتقد العالم للعقلاء، وفورة الدم والحقد الدفين لدى جميع الأطراف أعمت بصيرة الحكمة والمنطق، الخاسر هو أميركا التي تحوز بتصاعد على أكبر قدر من الكراهية وبعدها إسرائيل، وهم يعملون معاً وعلى الملأ على إنجاز إبادة جماعية للمدنيين الأبرياء العزل في غزة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي يتناسى أن إسرائيل دولة محتلة ومارقة وفوق القانون، كل ذلك موثق في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي هم أعضاء فاعلون به، والسؤال لماذا لا يتم تطبيق قراراته ونتفادى كل هذه الحروب.. السؤال موجه لمن يتباكون على مائة أسير اسرائيلي ويتغافلون عن مليوني أسير محاصر في غزة، وأكثر من مليوني فلسطيني في الضفة الغربية يتم التنكيل بهم يوميا، بالإضافة إلى حوالي خمسة آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال البغيضة.

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