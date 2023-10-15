وقفة تضامنية في الفحيص مع غزة

نفذت فاعاليات شعبية ورسمية بمدينة الفحيص، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع

أهالي مدينة غزة؛ احتجاجا على العدوان الغاشم على المدنيين والأطفال والعزل.

وقال رئيس بلدية الفحيص، عمر العكروش، إن قلوبنا تنزف ألماً ولوعةً وعُيوننا تذرف وتَدمعُ حَسرةً على واقع اليم ومرير، يعانيه اشقاؤنا وأخوتنا الأحباء في قدسنا المحتلة إثر الأحداث الأخيرة التي تشهدها غزة.



وأضاف العكروش أن ما يحدث من إراقة الدماء حرمته جميع الرسالات والديانات السماوية ضد الإنسانية.

وتابع: نقف اليوم في "وقفة تضامنية مُتحدي الأيدي والقلوب، لنضرع إلى الله العلي أن يحفظ لنا راعي مسيرتنا وحادي ركبنا جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي

يسعى ويدعو دوماً للسلام والمحبة حاملاً رسالةً من العطاء والتفاني في تدعيم أطر ورواسي السلام في أرجاء الوطن العربي والعالم أجمع".

وأكد" نقف اليوم خلف قيادتنا الهاشمية وحكومتنا الرشيدة، نتضامن معاً من أجل أهلنا وأحبتنا في غزة، ونناشد العالم محبة السلام والعدل والمساواة، وحقوق الإنسان في العيش الكريم والأمن والأمان التي باتت تحركها أيادي الظلم

والبطش والغطرسة.

بدوره، قال اللواء المتقاعد فخري اسكندر الداوود إن القضية الفلسطينية في وجدان الهاشميين منذ الأزل ومحط اهتمامهم في كل المحافل الدولة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ما انقطعت في مد يد العون والمساعدة لإخواننا في فلسطين.

وقال القاضي فارس الداوود إن وقفتنا اليوم هي وقفة الأخ لأخية وهذا هو ديدن الأردنيين استجابة لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن جميع الأعراف الدولية ترفض استهداف المدنيين، ولكن ما نراه اليوم هو قصف لا يفرق بين الأطفال والشيوخ والنساء.

وتم خلال الوقفة فتح باب التبرعات لضحايا القصف.

وشارك في الوقفة الوزير السابق سامي الداوود ونواب المدينة ورجال الدين المسيحي. -(بترا)