Monday, 16 October 2023 07:17 GMT

وقفة تضامنية في الفحيص مع غزة

10/15/2023 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نفذت فاعاليات شعبية ورسمية بمدينة الفحيص، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع
أهالي مدينة غزة؛ احتجاجا على العدوان الغاشم على المدنيين والأطفال والعزل.
وقال رئيس بلدية الفحيص، عمر العكروش، إن قلوبنا تنزف ألماً ولوعةً وعُيوننا تذرف وتَدمعُ حَسرةً على واقع اليم ومرير، يعانيه اشقاؤنا وأخوتنا الأحباء في قدسنا المحتلة إثر الأحداث الأخيرة التي تشهدها غزة.


وأضاف العكروش أن ما يحدث من إراقة الدماء حرمته جميع الرسالات والديانات السماوية ضد الإنسانية.
وتابع: نقف اليوم في "وقفة تضامنية مُتحدي الأيدي والقلوب، لنضرع إلى الله العلي أن يحفظ لنا راعي مسيرتنا وحادي ركبنا جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي
يسعى ويدعو دوماً للسلام والمحبة حاملاً رسالةً من العطاء والتفاني في تدعيم أطر ورواسي السلام في أرجاء الوطن العربي والعالم أجمع".
وأكد" نقف اليوم خلف قيادتنا الهاشمية وحكومتنا الرشيدة، نتضامن معاً من أجل أهلنا وأحبتنا في غزة، ونناشد العالم محبة السلام والعدل والمساواة، وحقوق الإنسان في العيش الكريم والأمن والأمان التي باتت تحركها أيادي الظلم
والبطش والغطرسة.
بدوره، قال اللواء المتقاعد فخري اسكندر الداوود إن القضية الفلسطينية في وجدان الهاشميين منذ الأزل ومحط اهتمامهم في كل المحافل الدولة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ما انقطعت في مد يد العون والمساعدة لإخواننا في فلسطين.
وقال القاضي فارس الداوود إن وقفتنا اليوم هي وقفة الأخ لأخية وهذا هو ديدن الأردنيين استجابة لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن جميع الأعراف الدولية ترفض استهداف المدنيين، ولكن ما نراه اليوم هو قصف لا يفرق بين الأطفال والشيوخ والنساء.
وتم خلال الوقفة فتح باب التبرعات لضحايا القصف.
وشارك في الوقفة الوزير السابق سامي الداوود ونواب المدينة ورجال الدين المسيحي. -(بترا)

MENAFN15102023000072011014ID1107244124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث