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رفض الأردن تهجير الفلسطينيين.. موقف صلب لا يقبل المساومة

10/15/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - أحبط الرفض العربي الخطة الإسرائيلية الأميركية لتهجير أكثر من مليون إنسان من أهالي قطاع غزة، باعتبارها غير مقبولة إطلاقا، وغير إنسانية، وتنتهك القانون الدولي، في حين دانت الأمم المتحدة الخطة ووصفتها بـ"الأمر المروع".
وشكل رفض الأردن لهذه الدعوات، الى جانب دول عربية أخرى، لحظة حاسمة، أسهمت بتوجيه الأنظار الى موقفه الصلب، وتجلى ذلك في خطابه الرسمي الذي رفض بحزم أي حديث عن تهجير الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وحتى في الأراضي المحتلة عام 1948، جملة وتفصيلا.
وكان جلالة الملك، قد أكد رفض أي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين خلال جولة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في المنطقة العربية، وزار خلالها الأردن.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، ففي جولة جلالة الملك إلى عدد من الدول الغربية، التي بدأها أول من أمس، والتقى خلالها أمس، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حذر من أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية، أو التسبب بنزوحهم، معتبرا جلالته هذه المحاولات، خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتنذر بآثار كارثية على دول المنطقة.
وخلال اتصالات جلالة الملك بزعماء دول وشخصيات سياسية من العالم، منذ بدء الحرب على غزة قبل عشرة أيام، شدد جلالته رفضه لأي محاولة للتفكير بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتحت أي ظرف، ورفضه للحرب التي أعلنها الاحتلال على قطاع غزة.
ويرى مراقبون، أنه من الواضح بأن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن خطط لتوظيف نجاحه بتمرير فكرة الممر الإنساني في حملته الانتخابية، بوصفها مؤشرا على مدى التزامه بخدمة مصالح الاحتلال الصهيوني، في إيماءة منه إلى تهجير أهالي القطاع، لكن ولسوء حظ المحتلين والأميركيين وكل من يقف خلف خديعة الممر الإنساني، فإن فرص تطبيقه أساسا منعدمة تماما، أمام رفض الأردن ودول عربية لأي محاولات قد تلتف على الجانب الإنساني، وتذهب به الى تحقيق حلم المحتل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم التي ما تزال تحت الاحتلال.
الوزير الأسبق مجحم الخريشا، قال إن "هذه الخطة الفاشلة، ليست الأولى التي يتبناها كيان الاحتلال، وحليفته الولايات المتحدة، اذ سبق وروج المحتل في العام 2008، بزعامة رئيس وزرائه آنذاك إيهود أولمرت، لمشروع صهيوني قائم على تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء لتغيير طابعه الديموغرافي".
وأضاف الخريشا "كان الموقف العربي آنذاك من القضية الفلسطينية متمسكا بضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار جهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران (يونيو)، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف، لقد حذر جلالة الملك في لقائه بلينكن الجمعة الماضية، من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية، أو التسبب بنزوحهم، مشددا على عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار، ومفاقمة قضية اللاجئين، وهو موقف أردني ينم عن وعي شديد، لما يحاك من مخططات لتفريغ القطاع من الفلسطينيين.
وقال الخريشا، إنه لمن الواضح بأن بايدن، يخطط لتوظيف تمرير فكرة الممر الإنساني في حملته الانتخابية، بوصفها مؤشرا على التزامه بخدمة مصالح الاحتلال، الهادفة الى تهجير أهالي القطاع، لكن ولسوء حظ الاحتلال والأميركيين ومن يقفون خلف خديعة هذا الممر، أن فرص تطبيقه منعدمة تماما، بسبب الرفض العربي له.
وقال المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إن الرفض العربي أفشل خطة تهجير الغزيين من أراضيهم، باعتبارها جريمة جديدة، تجاوزت كل حد معقول، وأنها ستؤدي إلى معاناة لا حدود لها للفلسطينيين من أهالي القطاع، فضلا عما تمثله من انتهاك صارخ للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال، من مباشرة أي نقل قسري (ترانسفير) للسكان، أو ترحيل لأي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.
واضاف الحجاحجة إن "الادانة العربية التي اصطدم بها بلينكن في جولته بالمنطقة، أفشلت مسعاه الجنوني بتهجري أهالي القطاع، بل وأدين مشروع التهجير بحزم ووضوح، فضلا عن الأداء الدبلوماس للأردن ودول عربية ذات التأثير، في وضع حد لهذا المشروع المدمر، ووقف تنفيذه، مشددا على أن أي محاولة لتنفيذ هذه السياسة الجنونية، ستلطخ وجه المجتمع الدولي بالعار للأبد، فالظرف الراهن، يقتضي الالتزام بالبوصلة الأخلاقية الصحيحة تجاه سكان غزة".
وأكد أن المواقف العربية خلال جولة بلينكن في المنطقة، أجمعت وتوحدت على رفض التهجير جملة وتفصيلا، وشددت على وقف إطلاق نار فوري، وفتح ممرات لتزويد الشعب الفلسطيني في القطاع بالماء والغذاء والطاقة والمستلزمات الطبية وإعادة الكهرباء، وتجنيب الفلسطينيين كوارث هذه الحرب المدمرة، وحماية المدنيين والحفاظ على وجودهم في القطاع.
وبين أستاذ العلوم السياسية د. هاني السرحان، أن دعوة قوات الاحتلال لترحيل أهالي غزة الى جنوب القطاع، لم تلق أذنا صاغية عربية لها، ورفضت عربيا ودوليا على نطاق واسع، بينما صرح الجمعة الماضية المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في مقابلة صحفية، بان مهمة إجلاء أكثر من مليون شخص في غزة إلى جنوب القطاع، ستكون صعبة، نظراً للكثافة السكانية فيها، ونظراً لأنها مسرح للقتال، دون أن يدين أو يستنكر تلك الخطوة.
واضاف السرحان، إنه أثناء جولة بلينكن في المنطقة، جوبه بلاءات عربية لمخطط التهجير، من الأردن ومصر وقطر والكويت والسعودية، معبرين عن رفضهم القاطع لهذه المحاولات، مطالبين برفع الحصار عن القطاع، وإدخال المساعدت والاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة له، ووقف الحرب.
وأشار إلى أن قدرة الولايات المتحدة وأوروبا على مواصلة الدعم للاحتلال الصهيوني والانحياز الأعمى له في هذه الحرب المستعرة على القطاع، سيتراجع، أمام وتيرة الاحتجاجات المتصاعدة عليها في العالم أجمع.

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