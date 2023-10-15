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200 طبيب أخصائي متطوع في المرحلة الأولى إلى غزة

10/15/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان– أطلقت النقابات المهنية في الأيام القليلة الماضية، حملة دعم مادي ومعنوي تضامنا مع قطاع غزة، التي يتعرض لقصف وحشي، تنفذه طائرات الاحتلال الصهيوني الحربية على غزة، ما تسبب بجرائم حرب أودت بحياة آلاف الأفراد وإصابة آلاف آخرين، الى جانب تدمير البنية التحتية للقطاع، والمرافق الصحية والخدماتية، وحرمان الغزيين من المياه النظيفة والغذاء والمستلزمات الطبية والوقود، وتشريدهم ونزوحهم، وقطع الكهرباء عنهم.
وبرغم أن الاحتلال، تعمد قصف معبر رفح جنوبي القطاع، ما تسبب بإخراجه عن الخدمة، إلا أن جهود الأردن مستمرة، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، في إرسال المساعدات والمستلزمات الطبية عبر الهيئة الخيرية الهاشمية.
نقابة الأطباء، أعلنت عن فتح باب التبرعات النقدية، سعيا منها لتأمين شراء معدات ومستلزمات طبية طارئة لإغاثة الغزيين، كما قدّمت جمعيات طبية عدة دعما ماليا في هذا الاطار.
وأكد نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، أن نحو 200 طبيب تقدموا بطلبات للنقابة للتطوع من أجل نجدة الأشقاء الغزيين، موضحا في تصريح لـ"الغد" أن النقابة أجرت اتصالات مع اتحاد الأطباء العرب والهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر، والجهات ذات العلاقة لمعرفة ما تحتاجه مستشفيات القطاع في ظل هذا الظرف.
وأكد أن النقابة، طلبت أطباء تخصص جراحة وتخدير للانضمام إلى قافلة الأطباء المختصين للذهاب إلى قطاع غزة، في حال جرى تأمين طريق إليه.
ولفت الزعبي، إلى أن الأطباء تعهدوا بأن يقوموا بواجبهم الإنساني حتى لو كان ذلك تحت قصف الاحتلال، معتبرا بأن إغاثة الغزيين، واجب على الجميع القيام به، مشددا على أن النقابة ستؤمن معدات جراحة تستخدم في الحروب، بعضها مخصصة للكسور العظمية.
وقال، إن ما يقوم به العدو الصهيوني من استهداف للطواقم الطبية والمنشآت، وقصف لسيارات الإسعاف بتعمد، وقطع للكهرباء والماء عن المستشفيات، وعدم السماح بإدخال المساعدات والمواد الطبية للقطاع، يندرج ضمن جرائم الحرب، ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ومع اعلان رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة أمس، أن المستشفى الميداني العسكري الأردني في القطاع باقٍ ومستمر، وسيواصل تقديم خدماته للفلسطينيين هناك.
كما أطلقت نقابة الأطباء، حملة "طوفان الأقصى: دواء وشفاء" دعما للقطاع، مشتملة على جمع التبرعات العينية والنقدية.
فيما فتحت نقابة أطباء الأسنان حساب تبرعات للأهل في غزة لدعم صمودهم البطولي في مركز النقابة الرئيس، أو أحد مراكز الفروع في المحافظات، أو بإرسال حوالة بنكية الى حساب النقابة.
ودعما لصمود الفلسطينيين في غزة، دعت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، المنبثقة عن نقابتي المهندسين والمقاولين، للمساهمة والتبرع لحملة "غزة معاً ننصرها.. إيواء وإعمار"، وهي حملة شعبية لإعمار البيوت والبنية التحتية التي دمرتها طائرات الاحتلال.
وقررت "المقاولين" التبرع بـ100 ألف دينار لنصرة صمود غزة عن طريق حساب أمانات أسمته "طوفان الأقصى"، وفق نقيبها أيمن الخضيري، الذي قال إن "النقابة أعلنت عن فتح غرفة عمليات لمراقبة الأوضاع في غزة، وبحث سبل تقديم ما يمكن تقديمه في هذه المرحلة الصعبة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما أصابه نتاج الهجمة الشرسة والهمجية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني على أهل غزة".
وأثنى على جهود جلالة الملك الذي حذر في أكثر من مناسبة من تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى المساعي التي يبذلها لوقف الحرب، مؤكدا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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