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طوفان الأقصى تفضح المخططات الصهيونية المبيتة لتهجير الفلسطينيين

10/15/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- منذ استفاق الاحتلال الصهيوني من صدمة "طوفان الأقصى"، وهو يتحدث صراحة عن ضرورة فتح ممرات آمنة لسكان غزة نحو سيناء المصرية أو جنوب القطاع، في خطوة تنبئ بوجود مخطط لتهجير أهالي القطاع.
وأثارت الدعوات لإنشاء تلك الممرات، مع تصاعد الحرب بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، ردود فعل حادة من دول عربية مجاورة، إذ حذرت مصر، الدولة ذات الحدود المشتركة مع غزة، والأردن المتاخم للضفة الغربية التي يحتلها الكيان الصهيوني، من إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.
وتعكس هذا المخاوف العربية من أن تؤدي الحرب المستعرة في غزة، إلى موجة جديدة من النزوح الدائم من الأراضي التي يرنو الفلسطينيون إلى بناء دولتهم المستقبلية عليها، وسط تأكيدات لمراقبين أن سكان غزة اليوم أصبحوا أكثر وعيا في بمخاطر الهجرة، لأن كل من سبقهم إليها لم يسمح له بالعودة إلى أرضه، وبقي في منفاه.
وفي هذا الصدد، حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الجمعة الماضية، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو التسبب بنزوحهم، مشددا على ضرورة عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد مصالحة، إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يلوح بتغيير خريطة المنطقة، باعتباره "بطل" العدوانات والحروب على فلسطين والعرب في المنطقة، وأن ما يمارسه وطاقمه الفاشي في الحكومة من ذبح للمدنيين في غزة ما هو إلا محاولات محمومة للتهجير.
ويضيف مصالحة: "قامت قوات الاحتلال بتدمير المعبر بين فلسطين ومصر، ومنعت وصول أي شحنات إغاثة من مصر للقطاع، وفي الضفة الغربية قتلت وأعدمت عشرات المواطنين خلال الأيام الماضية، ويقرأ مراقبون ومحللون مواقف وتصريحات مسؤولي الحكومة الفاشية في تل أبيب أنهم يعملون بصراحة على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء طبقا لما طرحته صفقة القرن، وهو ما أعلنت مصر عن رفضه جملة وتفصيلا؛ لأنه يعني تصفية قضية فلسطين على حساب دول الجوار العربية".
وتابع: "اليوم مصر، وغدا الأردن، ثم سورية ولبنان، وهو ما يشكل انتكاسة مهولة لجهود الأمم المتحده لحل قضية فلسطين على أرض شعبها وفقا لمقررات الشرعية الدولية، ومن غير الوارد أن يقبل الشعب الفلسطيني بهذا المخطط الإجرامي، بل سيواصل رفضه أيا كانت التكلفة التى تلحق بهم".
وأضاف: "كما أن الأردن ذو موقف شديد الوضوح برفض الوطن البديل وبأن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين وليس لوافدين من شتى أصقاع العالم، وإذا كانت إسرائيل عازمة على تمرير هذا المخطط الجهنمي، فهي إنما تسعى إلى حتفها، ولتتذكر أنها لم تستطع تصفية قضية فلسطين على مدى 75 عاما، ولن تفلح إطلاقا، بدليل تجدد الحروب، والانطلاقات المتجددة للشعب الفلسطيني في المقاومة، وآخرها طوفان الأقصى".
وأشار مصالحة إلى أن دول الجوار العربي، تأخذ على محمل الجد تخرصات نيتنياهو بإجراء تحولات في خريطة المنطقة، وتعد نفسها وقوتها لما هو قادم.
بدوره، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات: "ثارت الكثير من التكهنات عن طلب الكيان الصهيوني بتهجير الجزء الشمالي من سكان غزة إلى الوسط والجنوب، وأثار هذا الطلب كثيرا من المخاوف؛ لأنه مرتبط بتاريخ القضية الفلسطينية التي شهدت موجات هجرة ولجوء ونزوح وغير ذلك، وأصبح هناك تخوف من تكرار مشهد اللجوء، وهذه المرة سيشمل مليوني فلسطيني إلى سيناء، وكذلك من لجوء سكان الضفة الغربية باتجاه الأردن".
وأضاف شنيكات: "الحقيقة أن هذا الخيار الذي يطرحه الاحتلال، سواء كان نزوحا أم تهجيرا بشكل دائم، يرتطم برفض الفلسطينيين الذين أصبحوا اليوم أكثر وعيا في ما يتعلق بالهجرة، لأن يعرفون أن كل من هاجر من أرضه سابقا لم يعد إليها، بل استوطن في البلد الجديد الذي هاجر إليه".
ويتابع: "أما القضية الأخرى، فيبدو واضحا أن الدول العربية كالأردن ومصر، وهما دولتان معنيتان بالموضوع بحكم التواصل الجغرافي، تقفان بقوة ضد أي موجة لجوء؛ لأنها ستهدد استقرارهما، وقد تؤدي الى تغيير جغرافي، بل وإلى تغيير في الدول وشكلها".
وقال شنيكات: "البعض، وأقصد اليمين المتطرف الإسرائيلي، يجد في الحرب فرصة لفرض قواعد جديدة، لكن لا أعتقد أنه سينجح بسبب اختلاف المشهد عن العام 1948 وعن 1967".
من جهته، يؤكد الدكتور علاء الخوالدة أن فكرة إجبار الفلسطينيين على مغادرة الأرض التي يريدون إقامة دولتهم عليها تحمل أصداء النكبة، عندما طرد الكثير منهم من منازلهم خلال حرب 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل.
وتابع الخوالدة: "القضية الفلسطينية تشهد حاليا منعطفا هو الأخطر في تاريخها"، موضحا أن هناك مخططا لخدمة الأهداف الإسرائيلية في تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحابها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف أو النزوح للخارج.
وحذر من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، لافتا إلى أن مساعي تل أبيب للتنصل من مسؤولياتها تجاه سكان غزة قديمة ومتواصلة.
وأشار الى أن محاولات إسرائيل تفريغ وفصل غزة عن الضفة الغربية تستهدف استبعاد القطاع من أي تسوية مستقبلية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، موضحا أن لفت الانتباه عن جوهر الصراع هو مصلحة إسرائيلية في الأساس.

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