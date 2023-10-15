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الوطني للأوبئة: حرمان غزة من الصحة كارثة وبائية وجريمة حرب

10/15/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان- في وقت يلقي الاحتلال الصهيوني حاليا، بآلاف الأطنان من القنابل والقذائف بمختلف أنواعها؛ التقليدية، والمحرمة دوليا، جراء إعلانه الحرب على قطاع غزة المحاصر منذ نحو 17 عاما، وتدمير مشافيه ومرافقه الصحية، وقطع المياه ومنع دخول الغذاء اليه، حذر رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية د. عادل البلبيسي، من انتشار الأمراض والأوبئة الناجمة عن نقص المواد الأساسية والمستشفيات والمياه النظيفة في القطاع.
وقال البلبيسي في تصريحات لـ"الغد"، إن ما يجري في غزة، يؤدي الى تفاقم حجم الاخطار الوبائية والامراض كالكوليرا أو الحصبة، وغيرها من الاوبئة، التي تودي بحياة الأطفال والشيوخ والكهول والنساء، جراء مثل هذه الحرب وما يحدث فيها من حالات تشرد ونزوح.
ولفت الى أن الأوبئة عموما، تنتج في هذه الحالة، اوضاعا انسانية وصحية وبيئية صعبة، يقع تحت وطأتها السكان، إلى جانب ما يتعرضون له من نقص للمياه والأغذية والأدوية والعلاج والخدمات.
ودعا البلبيسي، العالم للنظر بعين الاهتمام الى ما يحدث في القطاع، وما ينتج عن هذه الحرب التي يشنها، أحد أقوى جيوش العالم تسليحا على غزة، ويرتكب خلالها اعمال قتل وتدمير للمساكن والمرافق والمشافي، في ظل ضعف مسبق للخدمات الصحية والبنية التحتية، الى جانب ندرة الادوية والمستلزمات الطبية.
وطالب بضرورة الاسراع وفورا، في ادخال المساعدات الطبية والانسانية والادوية والمياه الى داخل القطاع، ودون تلكؤ، مشددا على السماح بادخال الطواقم الطبية واعادة المياه للقطاع، وادخال الطعام، وتعزيز المرافق الصحية التي لم تدمرها قذائف الاحتلال وطائراته، وإنشاء مشاف ميدانية مؤقتة، لتطبيب الجرحى، ومساعدة المرضى، وخلق مناخ بيئي يمنع انتشار الأوبئة، وتقديم العون بكافة أشكاله.
وأكد أن هذا الأمر يقع على عاتق الدول والمنظمات الدولية الانسانية والطبية، للتدخل وتأمين الغزيين بما يحمي صحتهم، ويمنع اي انتشار للأوبئة بينهم، ووقف القتل والتدمير للاطباء والعاملين في القطاع الصحي ومرافقه.
وكانت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) تمارا الرفاعي، قالت أمس، إن "النقص الحاد في المياه النظيفة في القطاع، يشكل كارثة وتحديا أكبر للوكالة"، مضيفة أن المنظمة الدولية "تخشى انتشار الأوبئة في المدارس والمراكز التي تستقبل النازحين، جراء غياب المياه النظيفة وما يحتاجه النازحون من أساسيات".
وناشدت الرفاعي، كل من يستطيع الضغط لإدخال المساعدات إلى القطاع، ألا يتوانى عن اتخاذ هذه الخطوة، كاشفة عن ان "أونروا" "فقدت أكثر من 13 عاملا، وتضررت أكثر من 23 مدرسة تابعة لها، جراء قصف الاحتلال على القطاع".
وأكدت أن "أونروا" تتابع بكثير من القلق، التطورات في القطاع، بالإضافة إلى قلقها من عدم قدرتها وقدرة المجتمع الدولي والمجتمع الإغاثي، على القيام بأدوارهم، وشح المساعدات والمواد الإغاثية المتوافرة حاليا في مستودعات غزة.
ووجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة الخميس الماضي، لتقديم مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا"، لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع، في ظل التدهور الخطر للأوضاع الإنسانية، وتفاقم النقص في الاحتياجات جراء الحرب على غزة.
عضو في اللجنة الوطنية، فضل عدم الكشف عن اسمه، قال ان تضرر قطاع المياه والمنظومة الصحية في غزة، سينجم عنها نتائج كارثية على السكان في القطاع، لافتا الى أن لا أحد يعرف ماهية الأوضاع الصحية هناك، بسبب زيادة هجمات الاحتلال الصهيوني على القطاع، ومنعه دخول أي مواد طبية او اغاثية، وتوقف عمل مستشفيات عديدة، لمنعه الماء والكهرباء والدواء من الدخول للقطاع، وتدمير مستشفيات أخرى بقذائفه، مشددا على ضرورة تقديم الخدمات الاساسية لأهالي غزة.
وأضاف، "اذا انهار النظام الصحي في القطاع، وفقدت الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية والمياه والكهرباء، فان الاوضاع ستصبح كارثية"، وهو ما يستدعي أن تتحرك المنظمات والمؤسسات الدولية بجدية، وأن تضغط على الاحتلال لكي يدخل الدواء والماء والطعام والوقود الى القطاع.
منظمة الصحة العالمية، أكدت ضرورة تيسير وإيصال إمداداتها الصحية والإنسانية وغيرها مما يحتاجه القطاع، عبر معبر رفح، مشددة على وجوب فتح ممرات إنسانية واستمرار عملها إلى نهاية الحرب التي تشن على القطاع.
وقالت المنظمة "في القطاع، تعمل المستشفيات بواسطة مولدات احتياطية، ويرجح بأن ينفد الوقود خلال الأيام المقبلة هناك، وقد نفدت بالفعل الإمدادات التي وضعتها المنظمة في متناول الغزيين مسبقا قبل التصعيد"، مشيرة إلى أن الاستجابة الصحية المنقذة للحياة، تعتمد الآن على إيصال الإمدادات الجديدة والوقود إلى مرافق الرعاية الصحية بأسرع وقت ممكن.
وتعمل المنظمة، بصورة عاجلة على شراء الإمدادات الطبية محليا، لتلبية الطلب، وتجهيز الإمدادات من مركزها اللوجستي الطبي العالمي.
بينما قالت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن "المياه تنفد عن مليوني شخص في القطاع، وهذه مسألة حياة أو موت"، موضحة، أن "سكان القطاع، سيموتون من الجفاف الشديد، في حال عدم نقل الوقود إليهم الآن، وتأمين مياه الشرب لهم".
من جهته، قال الخبير في الأوبئة د. عبد الرحمن المعاني، إنه مع استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع لليوم العاشر ودون انقطاع، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية، بخاصة قطاع الصحة، واستمرار قصف المستشفيات والمراكز الصحية والطبية، بل وخروج بعضها عن الخدمة، وتكدس جثث الشهداء في ثلاجات الطب الشرعي بالمستشفيات، بحيث لم تعد قادرة على استقبال المزيد منها، نظرا لعدم وجود سعة فيها، فإن الخطر بات محدقا في توقف المنظومة الصحية والبيئية عن العمل هناك.
وأضاف المعاني، أن "قطع الماء والكهرباء عن المستشفيات، يسهم بتحلل الجثث، ما يؤدي إلى كارثة بيئية كبرى، ويتسبب بانتشار فيروسات وجراثيم، تنشر أمراضا معدية وسارية، تنتقل لأفراد المجتمع المحلي، وهذا بدوره ينذر بكارثة بيئية وصحية وإنسانية.
وقال إن ذلك كله سيؤدي الى وقوع جائحة كبرى اذا لم تسارع الجهات الدولية المعنية، بوقف الجرائم التي ترتكب بحق القطاع، مشددا على انه يجب التنويه إلى أن جثث الشهداء التي لم يتمكن أحد بعد من انتشالها من تحت الأنقاض والركام، جراء الاستهداف المتعمد للتجمعات السكانية والأبراج التجارية، ستزيد من تفاقم انتشار الأوبئة.
وبين أن ما يفاقم الوضع الصحي والإنساني الخطر في القطاع، يتبلور في قطع الماء والكهرباء والوقود والطاقة عن المستشفيات والمراكز الصحية والطبية، والتي باتت على وشك الخروج من الخدمة، ما سيحرم المصابين من تلقي العلاج والإسعاف، كونهم بحاجة فورية للتدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياتهم، وكذلك سيحرم سكان القطاع من تلقي الخدمة الصحية والطبية.
وأوضح أن استهداف المؤسسات الطبية والصحية وتدمير البنية التحتية لمستشفيات القطاع، وقصفها بقنابل الفسفور الأبيض، بخاصة مستشفيات الأطفال، وخروجها عن الخدمة، سيودي إلى كارثة صحية وبيئية لا تحمد عقباها.
وبين المعاني، أن استمرار الوضع الانساني المأسوي والصحي على هذا النحو الخطر، يضع على عاتق منظمات: الصحة، و"يونيسف"، والصليب والهلال الأحمر الدولي، والأمم المتحدة، مهمات يجب الاستجابة لها فورا، والسعى لوقف العدوان الصهيوني على القطاع، وإعادة الماء والكهرباء والوقود والطاقة، وادخال المساعدات الإنسانية الفورية من غذاء وأدوية ومستهلكات طبية وصحية، ضرورية لعمل المستشفيات والمراكز الصحية والطبية.
وقال "كما يجب أن تسعى هذه المنظمات الدولية، الى منع استهدافها من قوات الاحتلال، كي تقدم خدماتها في علاج المصابين وإنقاذ حياتهم"، مشيرا إلى أن استهداف المؤسسات الطبية والصحية المحلية والدولية، يعتبر جريمة إنسانية، ومناهضا للقانون الدولية، وعملا عدوانيا بربريا يدخل في مفهوم جرائم الحرب.

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