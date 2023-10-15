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النيابة الشرعية تنهي معاناة أردنية وطفليها تركهم الأب في الغربة

10/15/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






لم تشفع حياة الاغتراب والبعد عن الأهل والوطن للأردنية (س) التي عاشت مع زوجها في إحدى الدول الخليجية لسنوات، أنجبت خلالها طفلين يبلغان اليوم 7و8 سنوات، حين قرر الزوج ترك عائلته والعودة إلى الأردن دون سابق إنذار إثر خلافات زوجية، بعد أن صادر وثائق سفر الأبناء وأنهى عقد إيجار المنزل، كما قام بإلغاء تسجيلهما في المدارس، ليلجأ بعد كل ذلك إلى المحاكم الأردنية لرفع دعوى قضائية لضم الطفلين.
وفي خضم هذه الصدمة للأم المغتربة التي لا معيل لها غير زوجها، اضطرت للتنقل من بيت لآخر، ومن عائلة إلى أخرى على مدار أشهر خلال هذا العام، عدا لجوئها المتكرر إلى الجهات الرسمية لمحاولة استصدار وثائق سفر لأطفالها، إلا أنها اصطدمت في كل مرة بقانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019، الذي يمنع الأم في المادة 176، من السفر أصلا بالأطفال أو الإقامة بهم خارج المملكة، إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة "المحضون".
وفي ظل تعسف الأب، لم تتوقف العثرات أمام الأم لإيجاد حل يسعفها بالسفر بأولادها والعودة بهما إلى الأردن، كما تكشف المحامية فاطمة الدباس، حيث تبين خلال متابعتها لإجراءات القضية لدى الجهات المعنية ومن ثم القضاء الشرعي، بأن الأب مارس صلاحياته القانونية، ليتقدم بطلب للجهات المعنية بمنع إصدار أي وثائق للأبناء من خلال والدتهم.
وبالرغم من محاولات التدخل من عدة جهات رسمية، وفقا للمحامية الدباس كما تروي "للغد"، فإن قانون الأحوال الشخصية كان يقف عائقا أمام إيجاد مخرج لحالة الأم، فما كان منها إلا اللجوء إلى المدعي العام الشرعي، للتدخل بموجب الصلاحيات الممنوحة له، حيث أصدر قرار جلب فوري "للزوج" في أواخر شهر (آب) أغسطس المنصرم من هذا العام، ليمنح الإذن للزوجة بإصدار وثائق تسمح لطفليهما بالعودة إلى عمان معها، بعد أشهر من حياة الضنك والقهر والشتات لهم، ووفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى.
وتم استحداث النيابة العامة الشرعية في 2015، في القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 20 لسنة 2015، من خلال محكمة شرعية عليا وتشكيل النيابة العامة لدى المحاكم الشرعية وتحديد مهامها ووظائفها وآلية عملها.
وفي هذا السياق، تقول الدباس لـ"الغد" إن استحداث النيابة العامة الشرعية، يعد من أهم التطورات في مجال القضاء الشرعي وقانون الأحوال الشخصية، حيث خصص مدعون عامون في كل محكمة شرعية للتدخل في قضايا "القاصرين"؛ لأن كثيرا من القضايا تتعلق بتطبيق "حق الله" في القضايا، إضافة إلى الولاية العامة للمحاكم الشرعية، كجهة رقابية قضائية تفصل في القضايا بما تقتضيه المصلحة الفضلى للأطفال، وما يتعلق بأمور الوقف وشؤون القاصرين وفاقدي الأهلية والغائبين والمفقودين وحقوقهم.
وتقول الدباس: "في قضايا الحضانة للمرأة كثيرا ما يلجأ المدعي العام الشرعي للتدخل عندما يقع تعسف على الأطفال من أحد الأطراف، وحالة هذه السيدة تمثل تعسفا غير مسبوق بحقها وبحق الأطفال، وبالرغم من المحاولات العديدة من خلال الإدارات العامة مثل الأحوال المدنية والسفارة في الخارج لإصدار وثائق تسمح بالمرور للأردن، إلا أن القانون كان عائقا هنا لولا تدخل المدعي العام الشرعي".
ويعتبر تطبيق المادتين 176 و177 من قانون الأحوال الشخصية في كثير من الأحيان، إشكالية في قضايا الحضانة للأمهات لما تعتمد عليه في النص القانوني من "مهمة رعائية" لكن "دون صلاحية قانونية" ممنوحة للأم، وفقا للمحامية هالة عاهد.
وقالت المدافعة الحقوقية عاهد لـ"الغد"، إن منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق النساء، لطالما رفعت مطالبات لإجراء تعديلات على هاتين المادتين، لكونهما تتعاملان مع حضانة الأمهات "كمسؤولية ومهمة رعاية فقط دون أي صلاحيات قانونية."
وأضافت: "من غير المعقول أن يعترف القانون بحق الأم بحضانة أبنائها دون أن يعترف لها بحقوق أخرى مرتبطة بها كالسفر واستخراج جواز سفر، وتظل تلك الصلاحيات في يد الولي."
وعن طرح هذه المطالبات بالتعديل في تقارير أصحاب المصلحة وتقارير الظل لمنظمات المجتمع المدني سواء من خلال الاستعراض الدوري الشامل UPR أو من خلال اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، أكدت عاهد أنها طرحت مرارا في إطار المطالبة بتعديل التشريعات "للأخذ بالولاية المشتركة لكلا الوالدين ومنح الأمهات الحاضنات صلاحيات قانونية لمصلحة الصغار."
ويمنح قانون الأحوال الشخصية الحضانة للأم، سندا إلى المادة 170 التي تنص على أن الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب، ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، فيما تستمر حضانة الأم لأطفالها إلى حين إتمام سن 15 عاما.

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