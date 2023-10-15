Monday, 16 October 2023 07:16 GMT

إدراج كفايات التربية الإعلامية الجديدة في الكتب المدرسية.. كيف يتحقق الهدف؟

10/15/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان – فيما سيكون طلبة المدارس على موعد في الفترة المقبلة مع إدراج كفايات جديدة للتربية الإعلامية والمعلوماتية في الكتب المدرسية، ومن أبرزها الأطر القانونية التي تحكم عمل الإعلام، والذكاء الاصطناعي، والأمن الرقمي، وضوابط التعبير عن الرأي وغيرها، أكد خبراء تربويون أن هذه الخطوة تسير بالاتجاه الصحيح، لما لها من أثر كبير في تحصين المجتمع في تعامله مع التكنولوجيا الرقمية والاتصال والإعلام المعاصر.
وأكد هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن الحاجة ماسة الآن لمراجعة الأطر العامة للمناهج والكتب المدرسة والإطار الخاص بمفاهيم التربية الإعلامية وتطويرها وتفعيلها، نظرا للتطورات التقنية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتعددها وتنوعها وأثرها في توجيه الرأي العام المجتمع، وتشكيله، فضلا عن صدور حزمة التشريعات القانونية المتمثلة في قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الجرائم الإلكترونية وغيرها من القوانين التي تحتاج إلى التوعية والتثقيف القانوني بها لحماية الطلبة وأسرهم.
وكان رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق قال خلال تصريحات سابقة لـ"الغد" إن المركز يعمل على إدماج المفاهيم الإعلامية منذ فترة، وتم تضمينها لغاية الآن في مناهج وكتب اللغة العربية والدراسات الاجتماعية للصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر، إضافة الى كتب التربية الإسلامية من الصفوف الأول حتى الحادي عشر.
ومن أبرز المفاهيم التي تضمنتها الكتب، التفكير النقدي وأساليبه وأدواته، وخطاب الكراهية وأثره على المجتمعات، والتنمر ومخاطره، والإشاعة ومخاطرها على المجتمع، إضافة إلى أدب الحوار واحترام الرأي الآخر، والثقافة القانونية المتعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية، علاوة على ضوابط التعبير عن الرأي، والأمن الرقمي، وكيفية تحقيقه، والحفاظ على البيانات والحسابات الشخصية، بحسب توق.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان بدأت مؤخرا النظر في ارتكاب جريمة إلكترونية يسري عليها قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة رقم 17 لسنة 2023 اعتبارا من بداية شهر أيلول(سبتمبر) الماضي، حيث قام المشتكى عليهما في القضية بنشر أخبار كاذبة عبر تسجيل صوتي حول زلزال مدمر.
وسجلت قضية تحقيقية أخرى أمام النيابة العامة متعلقة بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي، حيث تلخصت وقائع هذه الشكوى بقيام المشتكى عليه ببث تسجيل على منصات التواصل الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة أخيرا، وما تزال القضية قيد التحقيق أمام المدعي العام المختص.
إلى ذلك، قالت مستشارة إعلام واتصال ورئيسة فريق إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في الكتب المدرسية بيان التل إن الفريق بدأ بإدماج كفايات التربية الإعلامية والمعلوماتية في الكتب المدرسية للصفوف من الروضة الثانية kg2 ولغاية الصف الثاني عشر.
وأضافت أن الفريق يعمل على استكمال إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.
وأكدت التل أهمية أن يتم تحديث المفاهيم وكفايات والمهارات الإعلامية والمعلوماتية بصورة مستمرة وفقا للمتغيرات والمستجدات التي تحدث في هذا المجال.
وأشارت الى أن الكفايات والمفاهيم الإعلامية في تطور دائم، ما يستدعي تطوير الكتب لتتناسب مع كافة المستجدات والتغيرات التي تطرقت إلى هذا الجانب، ومن بين تلك المفاهيم الجديدة التي سيتم إدماجها في الكتب، مسألة الذكاء الاصطناعي، إذ يجب أن يدرك الطلبة ما الذكاء الاصطناعي، وكيف يستخدم، وما الطرق الصحيحة للتعامل معه، لا سيما وأنه يمكن استخدامه في بعض الأحيان للتضليل عن طريق تغير الصور والفيديوهات، فضلا عن الأطر القانونية التي تحكم عمل الإعلام بما فيها قانون الجرائم الإلكترونية.
وبينت أن الهدف تحديث هذه المفاهيم بصورة مستمرة لكي يكون الطلبة على إطلاع دائم بتلك المتغيرات، وأن يتم تحصينهم وتسليحهم بالمهارات والمعلومات التي تمكنهم من التعامل معها بطرق صحيحة، بالإضافة الى مساعدتهم في التوثق من تلك المعلومات والبيانات التي يرونها من خلالها، ويفرقون بين الأخبار الكاذبة والصحيحة، والغاية منها.
وأكدت التل أن تحصين الطلبة من الإشاعات والمعلومات المغلوطة ونظريات المؤامرة يحتاج إلى توعية الطلبة، من خلال القيام بإدراج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في الكتب المدرسية.
وأشارت إلى أن التربية الإعلامية والمعلوماتية تعد حقا من حقوق الإنسان، كونها مهارات أساسية وضروية يجب أن يمتلكها الإنسان لتحميه من الوقوع في الأخطاء وتمكنه من التعبير عن رأيه بطريقة صحيحة وتساعده في تقبل واحترام الرأي الآخر.
وبينت أن هناك مفاهيم وكفايات للتربية الإعلامية والمعلوماتية سيتم إدماجها في معظم الكتب المدرسية، فضلا عن إدراج وحدات دراسية متخصصة في كتب اللغة العربية، والاجتماعيات، واللغة الإنجليزية، والحاسوب والنشاطات.
وشاركها الرأي مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة الذي قال إن إدماج مفاهيم التربية الإعلامية في الأطر العامة للمناهج والكتب المدرسة يعني تعليم وتوعية الطلبة في محيطهم، وتحصينهم من الوقوع في مشكلات.
وأضاف أبو غزلة أنه على الرغم من الجهود التي بذلت سابقا في وضع إطار خاص لمفاهيم التربية الإعلامية عام 2020 وإقراره من مجلس التربية والتعليم، ورغم تشكيل فريق قام بإدماج بعض هذه المفاهيم في بعض الكتب المدرسية، إلا أن الحاجة ماسة الآن لمراجعة هذه الأطر وتطويرها وتفعيلها نظرا للتطورات التقنية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتعددها وتنوعها وأثرها في توجيه الرأي العام المجتمع، وتشكيله، إضافة إلى التفنن في طرق الابتزاز المالي والأخلاقي ونشر خطاب الكراهية بين مكونات المجتمع.
وأشار إلى أن هناك مسوغا آخر للمراجعة يستدعي التثقيف القانوني للطلبة في ظل صدور حزمة التشريعات القانونية المتمثلة في قانونية حماية البيانات الشخصية، وقانون الجرائم الإلكترونية وغيرها من القوانين التي تحتاج إلى التوعية والثقيف القانوني بها لحماية الطلبة وأسرهم، وأيضا من أجل تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها.
وأكد أبو غزلة ضرورة التركيز الآن على إبراز دور التربية الإعلامية في المجتمع المدرسي للوصول إلى مجتمع مدرسي قادر على التعامل مع الإعلام وتحليل محتواه وتقييمه، كون التربية الإعلامية بمثابة رافعة أساسية للتثقيف وتحصين المجتمع في تعامله مع التكنولوجيا الرقمية والاتصال والإعلام المعاصر.
فضلا عن تعزيز الوعي لديهم في ظل انتشار الإشاعات التي أصبحت تؤثر على حياة الناس ببثها التشكيك في كل ما يحدث، واللجوء إلى التلاعب بالأفكار والتحايل على العواطف أو تشويه الواقع وتغييره بدلا من أن تكون شريكة في حمل رسائل طمأنينة للناس وتوعيتهم.
وشدد أبو غزلة على أهمية أن يعمل المركز الوطني للمناهج على استكمال إدماج مفاهيم التربية الإعلامية في الأطر العامة للمناهج العامة والخاصة، وفي الكتب المدرسية في غالبية الصفوف والمراحل حتى يصبح للمتعلم دور أساسي في بناء مجتمعه، من خلال امتلاكه مهارات التفكير الناقد والتحليل، وتمكينه من إصدار أحكام علمية ومستقلة نتيجة فهمه ووعيه بما يجري حوله، دون التأثير عليه أو الاستسلام لأدوات نشر المعلومات غير الموثقة، والتي تضر بالقيم الوطنية والإنسانية.
وأضاف أن من الضروري أيضا أن يوظف الطالب ما سيتعلمه من مهارات في كيفية البحث عن المعلومة وتقييمها وانتاجها ليستطيع التعبير عن رأيه بإيجابية، علاوة على اكتسابه مهارات التعلم من المواقع الآمنة واستخدامها والاستفادة منها، ومشاركتها مع غيره من الطلبة.
وبين أن على المركز الوطني للمناهج، وفي ضوء المراجعة الحالية للأطر العامة والخاصة، التعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات الإعلامية المتخصصة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأولياء امور الطلبة، من أجل تضمين مصفوفة كاملة وشاملة لمفاهيم التربية الإعلامية السليمة وتحديد الكتب والمراحل والصفوف التي سيتم العمل على توعية الطلبة والمعلمين والمشرفين عليها، والتي تضمن التوعية والتثقيف، وبما يتناسب مع مستويات تعلمهم.
بدوره، قال الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة إن قطاع التعليم بدأ مؤخرا الاهتمام بموضوع التربية الإعلامية، وشرع بالعمل بشكل جاد في جعله ثقافة مجتمعية، فكان الطريق الأقصر والأكثر ضمانا هو التربية والتعليم، من خلال استهداف أبناء المجتمع من الطلبة، إذ إنهم اللبنة الأساسية التي يسهل التعامل معها وتشكيلها.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى الى تسليح الطلبة بالوسائل التي تحميهم من الإنترنت وخطره، في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات، وتعليمهم كيفية الاستفادة من المواقع والمعلومات على شبكة الإنترنت، والتحقق من المعلومات التي تنشر عليها، ومدى مصداقيتها، والتمييز بين الشائعة والخبر الحقيقي وبين وجهة النظر والمعلومات.
وبين النوايسة أن هناك مضامين مهمة جدا يجب أن تتضمنها منهاج التربية الإعلامية المتعلقة بالثقافة القانونية في التعامل مع وسائل الإعلام، من خلال معرفة وفهم قانون الجرائم الإلكترونية الذي يهدف إلى تنظيم عملية الاستخدام بحيث يضمن حقوق الأفراد وعدم التدخل فيها.

MENAFN15102023000072011014ID1107244118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث