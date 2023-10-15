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134 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المالية للبلديات الكبرى

10/15/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – كشف تقرير متخصص عن "ارتفاع الإيرادات المالية لبلديات الفئة الأولى في المملكة العام الماضي لتصل إلى أكثر من 134 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ17.6 % مقارنة بالعام السابق 2021".
ووفق التقرير المالي للبلديات، الإصدار الأول للعام 2023، الصادر عن وزارة الإدارة المحلية، وبنك تنمية المدن والقرى الشهر الماضي، فإن "الإيرادات الذاتية، والاستثمارية، والتحويلات الحكومية عام 2021 وصلت لما يزيد على 114 مليون دينار".
وبلغ مجموع الدعم الحكومي العام الماضي ما يصل إلى 34 مليون دينار، فيما قدرت قيمة المساعدات والهبات بما يقارب الخمسة ملايين دينار، والتي لم تتجاوز الـ2.709 مليون دينار عام 2021، وفق التقرير، الذي أعدته لجنة المرصد المالي وإستراتيجية الاتصال للبلديات، والمشكلة من ممثلين عن الوزارة والبنك في العام 2019.
وأرجعت أسباب "التحسن الطفيف في كافة بنود الإيرادات نتيجة البدء بالتعافي من جائحة كورونا، التي أثرت على الأوضاع المالية لمختلف القطاعات، من بينها البلديات، الى جانب زيادة الدعم الحكومي لها، مع التحسن في إيراداتها، وزيادة التحصيلات كذلك".
وأظهرت نتائج التقرير، الذي حصلت الـ"الغد" على نسخة منه "ارتفاعا في نسبة الوفر والعجر التشغيلي للبلديات العام الماضي، إذ بلغت 0.67، مقارنة بـ0.59 سنة 2021".
واحتلت بلدية مأدبا الكبرى المرتبة الأولى بمقدار العجز والوفر التشغيلي، والذي بلغ 125 %، تلتها بلدية السلط الكبرى بـ87 %، فالزرقاء وإربد بـ77 %، وفق التقرير ذاته.
وأما بلدية الرصيفة فبلغ العجز والوفر التشغيلي لديها ما نسبته 67 %، والرمثا الجديدة 60 %، فيما سجلت بلدية المفرق ما نسبته 50 %، في حين كانت بلديتا جرش الكبرى، وعجلون الكبرى الأقل في نسب الوفر والعجز التشغيلي.
وبينت نتائج التقرير أن هنالك "انخفاضا في المجموع الكلي لبنود النفقات العام الماضي بنسبة 6 %، مقارنة بعام 2021".
وبلغت قيمة النفقات الكلية الفعلية لبلديات الفئة الأولى الجارية والرأسمالية العام الماضي أكثر من 149 مليون دينار، مقارنة بنحو 159 مليونا، بحسب مخرجات التقرير. ووصل مجموع النفقات الرأسمالية من الكلية ما يزيد على عشرة ملايين دينار، أي ما نسبته 7 %، بحسب ما جاء في التقرير. وارتفع مجموع الرواتب والأجور والعلاوات العام الماضي إلى أكثر من 96 مليون دينار، ليحتل ما نسبته 65 % من المبلغ الكلي للنفقات، وبزيادة مقدارها 5 % عن عام 2021.
وجاءت النفقات الإدارية والعمومية في المرتبة الأولى وبما يزيد على 138 مليون دينار، تلتها النفقات الرأسمالية التي قدرت بـ10 ملايين دينار.
ويهدف التقرير المالي الى إعداد آلية الإفصاح المالي للبلديات وفقا لنماذج الإفصاح المعتمدة، والتحليل المالي لموازناتها، مع دراسة وتحليل العجز المالي والمديونية، ووضع حلول التعافي المالي لها، والمشاركة في دراسة هيكلة الدوائر المالية فيها، وحسب الفئات والأنظمة المالية المحوسبة المعمول بها.

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