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ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 2450

10/15/2023 11:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2450 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد 2450 مواطنا وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة".

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