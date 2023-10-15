ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 2450

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 2450
التاريخ
10/15/2023 11:22:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2450 شخصا.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد 2450 مواطنا وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة".
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