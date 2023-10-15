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غزة: التطهير العرقي يتواصل.. وعجز دولي عن لجم العدوان

10/15/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- لا يوجد في الأفق حتى الآن ما يؤشر على قرب انتهاء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة، مما يعني استمرار المجازر والجرائم بحق السكان المدنيين الذين يواجه معظمهم خطر الموت بسبب نفاد المياه ونقص الأدوية وتدمير المشافي، طالما بقيت المساعي الدولية وألأممية عاجزة عن لجم عدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.
وما يزال رئيس حكومة الاحتلال اليمينية، "بنيامين نتنياهو"، غير مكترث بنداءات المنظمات الإنسانية والصحية لإدخال المساعدات الغذائية والصحية والمستلزمات الطبية للقطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية حقيقية، في الوقت الذي أكد فيه "بأن الحرب على غزة لن تتوقف إلا بعد تفكيك حماس"، على حد قوله.
وأضاف الاحتلال إلى سجل مجازره التي يرتبكها يوميا ولليوم التاسع على التوالي بحق أهالي غزة جريمة جديدة كشفت عنها منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته الأحد، بالقول بأن الأدلة التي جمعتها توثق استخدام الوحدات العسكرية للاحتلال قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة المكتظ بالمدنيين"، وفق ما صرحت به.
ولليوم التاسع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ودمرت المستشفيات والمدارس والعيادات، في ظل استمرار منع الغذاء وقطع الكهرباء والوقود عن القطاع.
وفي غضون 12 ساعة الماضية فقط، شرد مئات آلاف الأشخاص، حيث وصل عدد النازحين خلال أسبوع إلى ما يقرب من مليون شخص من مدينة غزة وشمالها إلى جنوب القطاع، فإن الكثيرين لن يتمكنوا من مغادرة المنطقة، لا يوجد أمامهم خيار ويتعين حمايتهم في كل الأوقات.
وبسبب القصف المتواصل؛ فقد أصبحت جميع محطات تزويد مياه الشرب في قطاع غزة خارج الخدمة بعد التوقف الكلي لآخر محطة تحلية، وفق رئيس سلطة المياه مازن غنيم، بينما "بات الآلاف معرضون للموت في القطاع إذا لم يتم إدخال المساعدات الطبية اللازمة"، بحسبه.
وقالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، إن الوضع في قطاع غزة بات "حرجا جدا"، مناشدة السماح بإدخال أدوية ومواد إغاثية والسماح لفرقها بالعمل هناك.
وكانت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، كورين فلايش، كشفت عن أن مخزون البرنامج من الأغذية في غزة بدأ ينفد، وأن البرنامج عاجز الآن عن إدخال مزيد من الغذاء للقطاع.
وأضافت "لدينا إمدادات تكفي لإطعام 1.3 مليون شخص مكدسة على الحدود، ونحتاج إلى ممرات آمنة لإدخالها".
ومع استمرار عدوان الاحتلال، فقد ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2670 شهداء، وأكثر من 10400 جريح، كما أبيدت أكثر من 55 عائلة بشكل كامل، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن ما قتلته قوات الاحتلال خلال ثمانية ايام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014 ، مما يؤكد أن ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ترقى للتطهير العرقي".
بدورها أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت بالقصف العنيف الذي تشنه قوات الاحتلال.
في غضون ذلك طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي، التصويت، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يتعلق بالعدوان المتواصل للاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ 9 تواليا.
وأكدت موسكو على ضرورة أن يدعو مجلس الأمن إلى "هدنة إنسانية"، و"يندد بالعنف ضد المدنيين".
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أكد السبت أن لا هجرة من غزة ولا هجرة من الضفة ولا هجرة من غزة إلى مصر.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات حرب الاحتلال المدمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي تشمل جميع مناحي حياة الفلسطينيين بالقصف والتدمير، القتل والتهجير، تدمير البنى التحتية والمؤسساتية على اختلاف أنواعها وفي مقدمتها المستشفيات.
وأكدت، أن سلطات الاحتلال أدخلت الفلسطينيين في قطاع غزة بكارثة إنسانية حقيقية غير مسبوقة طالت الحد الأدنى من مaقومات الحياة الإنسانية بما في ذلك حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية كما نصت على ذلك اتفاقيات جنيف وكما طالب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وترى "الخارجية الفلسطينية"، أن حكومة الاحتلال اليمينية تستغل الدعم الدولي تحت شعار الدفاع عن النفس وتمعن في ارتكاب المجازر والجرائم وجميع مظاهر الإبادة الجماعية للمدنيين العزل، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول الغربية.
وأشارت إلى استفراد الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، واختطافها بالكامل، عبر فرض طوق عسكري خانق عليها وتقطيع أوصالها وتكثيف الحواجز العسكرية والإغلاقات سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو المكعبات الأسمنتية بما يكرس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد).
في حين تسمح قوات الاحتلال للمستوطنين بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم الاستفزازية على الفلسطينيين، بما يؤدي إلى حرمانهم من التنقل بين المدن والمحافظات لقضاء أبسط احتياجاتهم الإنسانية، وفي مقدمتها حاجتهم للأمن والعمل والتعليم وحرية الحركة.

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