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عين الاحتلال على أنفاق غزة.. أين تخفي حماس الأسرى؟

10/15/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلي حركة حماس احتجزوا نحو 120 أسيرا عندما شنوا هجوما مفاجئا على الاحتلال وقتلوا بالرصاص أكثر من 1300 شخص، بينهم مدنيون، وذلك في السابع من تشرين الاول(أكتوبر) الحالي.
وامس، قال متحدث للجيش الإسرائيلي لشبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، إن "الجيش يرجح احتجاز الرهائن في أنفاق تحت الأرض داخل غزة"، مضيفا: "نعلم أن أي عملية برية في غزة ستكون معقدة بسبب الأنفاق".
كما أكد أن الاحتلال سيبدأ "عمليات عسكرية كبيرة" في غزة بمجرد التأكد من مغادرة المدنيين إلى جنوب القطاع.
لكن يبقى السؤال.. ما الذي نعرفه عن الأسرى داخل غزة وما الجهود المبذولة لتحريرهم؟
هل هناك دليل يثبت أنهم أحياء؟
بعد أسبوع من حالة عدم اليقين، قال جيش الاحتلال إن حماس أسرت ما لا يقل عن 120 شخصا، بينهم مدنيون وجنود، ويقدر أن عددهم قد يصل إلى 150 شخصا، بدون التأكد ما إذا كانوا أحياء أم أمواتا.
ومن بين الأسرى جنود ونساء وأطفال وكبار في السن، بالإضافة إلى عمال أجانب وأشخاص يحملون جنسية مزدوجة.
وقد جاءت الأدلة على عمليات الخطف من الصور التي التقطتها حماس ونشرتها أثناء الهجوم وبعده.
وأظهرت البيانات الواردة من بعض هواتف المحتلين أنهم في الأراضي الفلسطينية.
وقالت حركة حماس، التي هددت بقتل لأسرى ردا على أي هجمات للاحتلال غير معلنة على أهداف مدنية، إن 22 منهم قتلوا في القصف على القطاع، رغم أنه لا يمكن حتى الآن التحقق من ذلك.
واستشهد أكثر من 2200 شخص في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ الأسبوع الماضي.
كيف تتعامل إسرائيل مع الأزمة؟
قامت الحكومة الإسرائيلية بتعيين جال هيرش، الجنرال السابق المتورط في فضيحة فساد، لتنسيق أزمة الأسرى، وهو تعيين دانه المراقبون.
ويدير هذا الملف أيضا مفاوض من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي آي" FBI، لوجود عدد من المواطنين الأميركيين بين الأسرى.
وعلى الأرض، قامت قوات الاحتلال بمداهمات في قطاع غزة مساء الجمعة الفائت "بحثا عن أدلة لتحديد مكان الأسرى"، لمعرفة ما إذا كانوا أحياء أو أمواتا.
ويعتقد بأن وحدة كوماندوز النخبة "سايريت ماتكال" هي في وضع أفضل للقيام بأي توغل لتحرير هؤلاء الأسرى.
ومع ذلك، سيواجه الجنود مهمة صعبة لتحديد مكانهم، إذ من المعروف أن حركة حماس تعمل بنظام الخلايا اللامركزية. -(وكالات)

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