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الرئيس الإسرائيلي: أشكر الولايات المتحدة على دعمها لنا

10/15/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن حركة حماس تحتجز 155 رهينة بعد هجومها المفاجئ على إسرائيل.

يأتي هذا تزامنا مع تواصل الجهود على عدة جبهات لإطلاق سراح الرهائن. وقال الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، الأحد، إن القوات تعمل على إعادة الأسرى "فورًا" ومن دون "شروط".


وقال هرتسوغ في مقابلة مع مذيع CNN وولف بليتزر: "إننا نبذل قصارى جهدنا، بالطبع، لتحديد مصيرهم الدقيق من خلال مصادر مختلفة، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة لا لبس فيها، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن".

وقال هرتسوغ إن الوضع "معقد" لأن حماس "لا تلتزم بأي قواعد للقانون الإنساني الدولي بأي شكل من الأشكال. منذ سنوات، يحتجزون جنودًا وجثثًا ومواطنين إسرائيليين من جولات سابقة، ولا يخبرون حتى بأي معلومات عن مصيرهم ومكان وجودهم وكيف يشعرون".
وأشار هرتسوغ إلى أن هناك "جهدًا دوليًا كبيرًا" لإعادة الرهائن، وشكر الولايات المتحدة على وجه الخصوص على دعمها.
وقال الرئيس الإسرائيلي إن بعض الرهائن يحتاجون إلى أدوية وعلاجات خاصة، ووصف الوضع فيما يتعلق بصحتهم بأنه "هش للغاية".

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