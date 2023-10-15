المساعدات الإنسانية والطبية ستدخل غزة اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت قناة NBC الأمريكية إنه سيتم فتح معبر رفح اليوم الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، في تمام الساعة 9 صباحاً، للسماح للأجانب بالمغادرة من قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية في ذات الوقت.
ونقلت القناة الأمريكية عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إنه بعد ساعات فقط من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن معبر رفح الحدودي من غزة إلى مصر سيكون مفتوحاً أمام المواطنين الأجانب، بما في ذلك ما يقرب من 600 أمريكي محاصرين في غزة.
حيث سيتمكن الفلسطينيون الأجانب من عبور الحدود إلى مصر، وفي ذلك الوقت ستبدأ أيضاً المساعدات الإنسانية والطبية في العبور إلى غزة.
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