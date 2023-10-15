Monday, 16 October 2023 07:16 GMT

المساعدات الإنسانية والطبية ستدخل غزة اليوم

10/15/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت قناة NBC الأمريكية إنه سيتم فتح معبر رفح اليوم الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، في تمام الساعة 9 صباحاً، للسماح للأجانب بالمغادرة من قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية في ذات الوقت.

ونقلت القناة الأمريكية عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إنه بعد ساعات فقط من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن معبر رفح الحدودي من غزة إلى مصر سيكون مفتوحاً أمام المواطنين الأجانب، بما في ذلك ما يقرب من 600 أمريكي محاصرين في غزة.

حيث سيتمكن الفلسطينيون الأجانب من عبور الحدود إلى مصر، وفي ذلك الوقت ستبدأ أيضاً المساعدات الإنسانية والطبية في العبور إلى غزة.

MENAFN15102023000072011014ID1107244110

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث