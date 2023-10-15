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بايدن: نحن أقوى دولة في التاريخ

10/15/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن ثقته في قدرة الجيش الأميركي على تحمل مسؤوليته في المساعدة في الحرب بين إسرائيل وحماس والصراع المستمر في أوكرانيا.

وشدد بايدن على أهمية الحرب في إسرائيل ووصف الولايات المتحدة بأنها "أقوى دولة في التاريخ" خلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس، والتي من المقرر بثها مساء الأحد بالتوقيت الأميركي. وكالات







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