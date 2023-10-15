بايدن: نحن أقوى دولة في التاريخ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن ثقته في قدرة الجيش الأميركي على تحمل مسؤوليته في المساعدة في الحرب بين إسرائيل وحماس والصراع المستمر في أوكرانيا.
وشدد بايدن على أهمية الحرب في إسرائيل ووصف الولايات المتحدة بأنها "أقوى دولة في التاريخ" خلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس، والتي من المقرر بثها مساء الأحد بالتوقيت الأميركي. وكالات
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