توضيح لبناني حول استهداف مركز للدفاع المدني من قبل الطيران الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدر الدفاع المدني اللبناني بيانا فجر الاثنين جاء فيه : "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن مركز الدفاع المدني في بلدة علما الشعب قد استهدف إثر القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان".
وتابع البيان بالقول: "وبالتالي يهم المديرية العامة للدفاع المدني أن توضح أن هذا الخبر عار عن الصحة ولا زال العناصر يواظبون على تنفيذ المهام الموكلة إليهم وهم يتواجدون في المركز بجهوزية تامة لتلبية نداءات المواطنين بالسرعة المطلوبة".
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